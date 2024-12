Mediolanum lancia un'offerta imperdibile per il suo SelfyConto

Se alla ricerca di un conto corrente online che unisce convenienza e innovazione? Banca Mediolanum potrebbe avere la soluzione perfetta per te con il suo SelfyConto. Grazie a un’offerta che sta facendo parlare molto nel mondo bancario digitale puoi risparmiare senza rinunciare a nulla. Tra l’altro in questi giorni, aprendo subito il suo conto online, puoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon.

Per ottenere 100€ di Buoni Amazon devi semplicemente accreditare il tuo stipendio o spendere almeno 500€ al mese. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo. Questa promozione ha un tempo limitato e sta per terminare. Quindi il consiglio è quello di scegliere questo conto corrente online per accedere a tantissimi vantaggi per una gestione smart e sicura del tuo denaro.

SelfyConto: caratteristiche principali

Con SelfyConto accedi a un nuovo modo per gestire il tuo denaro. Questa soluzione di Banca Mediolanum ha delle caratteristiche speciali che la rendono vincente rispetto ad altre possibilità. Aprendo subito il suo conto online, puoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon. Ecco cosa ti aspetta:

canone zero per i giovani : se hai meno di 30 anni puoi goderti tutti i vantaggi di questo conto senza pagare alcun canone mensile. Un’opportunità eccezionale per i giovani che voglio gestire le proprie finanze in modo intelligente;

: se hai meno di 30 anni puoi goderti tutti i vantaggi di questo conto senza pagare alcun canone mensile. Un’opportunità eccezionale per i giovani che voglio gestire le proprie finanze in modo intelligente; promozione speciale : per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’età, il canone è gratuito per tutto il primo anno. Un’occasione da non perdere per testare tutti i servizi offerti senza costi aggiunti e innamorarsene;

: per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’età, il canone è gratuito per tutto il primo anno. Un’occasione da non perdere per testare tutti i servizi offerti senza costi aggiunti e innamorarsene; operazioni bancari a costo zero: con questa soluzione potrai effettuare bonifici bancari, prelievi e altre operazioni senza commissioni. Un vero risparmio per chi utilizza con una certa frequenza il proprio conto.

SelfyConto include anche tantissimi vantaggi tecnologici come:

app all’avanguardia per gestire il denaro e avere il controllo delle proprie finanze sempre a portata di smartphone;

per gestire il denaro e avere il controllo delle proprie finanze sempre a portata di smartphone; sicurezza avanzata con Banca Mediolanum che utilizza sistemi di sicurezza all’avanguardia per proteggere i dati e le transazioni, garantendo tranquillità nelle operazioni online.