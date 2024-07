Memoria del telefono piena? Questo tool risolve il problema

Per risolvere il problema della memoria del telefono piena e di altri dispositivi come tablet e computer, si può optare per soluzioni di cloud storage a vita. Questo metodo elimina la necessità di abbonamenti ricorrenti, che richiedono pagamenti mensili o annuali per accedere allo spazio nel cloud.

Scegliendo un servizio di cloud storage a vita, si può acquistare uno spazio cloud con un unico pagamento, selezionando la quantità di spazio necessaria. Uno dei principali fornitori di questo tipo di servizio è pCloud, che offre opzioni di archiviazione a vita di 500 GB, 2 TB e 10 TB, con prezzi che partono da 199 euro una tantum.

Visitando il sito ufficiale di pCloud, tramite il box qui di sotto, si può accedere a tutte le offerte disponibili.

Memoria del telefono piena: cosa offre pCloud

pCloud è un servizio di cloud storage che permette agli utenti di archiviare, sincronizzare e condividere file online. Una delle sue caratteristiche principali di è la sincronizzazione dei file tra vari dispositivi, garantendo che le versioni più recenti siano sempre disponibili ovunque. Inoltre, pCloud facilita la condivisione di file attraverso la creazione di link condivisibili, permettendo ad altri di accedere e scaricare i file. È anche possibile collaborare su file condivisi, consentendo a più utenti di modificarli e accedervi contemporaneamente.

La sicurezza è una priorità per pCloud. Offre un’opzione di crittografia lato client, denominata pCloud Crypto, che garantisce che i file siano crittografati prima di essere caricati sui server, in modo che solo l’utente abbia accesso alle chiavi di decrittazione. I file archiviati sono sottoposti a backup su più server per prevenire la perdita di dati.

Lato compatibilità, pCloud dispone di applicazioni per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, permettendo l’accesso ai file da quasi tutti i dispositivi. Tra le funzionalità aggiuntive, conserva versioni precedenti dei file, permettendo agli utenti di ripristinare versioni pregresse in caso di modifiche accidentali.