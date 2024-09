Mesa 24.2.2 avrà supporto Intel Xe2 Lunar Lake e Battlemage nativo

Recentemente sono state pubblicate alcune patch che hanno abilitato la grafica Intel Xe2 ready to use/per impostazione predefinita per Lunar Lake e Battlemage con il codice Git di Mesa 24.3-devel. Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione stabile Mesa 24.2.2, che include un backport di queste modifiche per il supporto a Xe2. Il nuovo aggiornamento introduce alcune novità interessanti. Tra queste vi sono le modifiche necessarie ai driver Intel OpenGL/Gallium3D (Iris) e Vulkan (ANV). Ciò per abilitare le schede grafiche discrete Battlemage e le grafiche integrate Lunar Lake senza dover utilizzare l’opzione “force probe” per abilitare il supporto.

Tuttavia, questo codice Mesa lato utente richiede anche l’esecuzione di Linux 6.12 o superiore per il supporto necessario del driver grafico del kernel. La finestra di merge per Linux 6.12 si aprirà tra una o due settimane. Il rilascio stabile è invece previsto per il prossimo novembre. Si tratta di una condizione un po’ sfortunata per chi intende acquistare un laptop della serie Core Ultra 200V, che verrà lanciato a breve, ovvero intorno al 24 settembre.

Oltre alle patch che promuovono la grafica Lunar Lake e Battlemage per impostazione predefinita in Mesa 24.2.2, la versione point release delle scorse ore include anche l’ultima patch Mesa Git. Quest’ultima è stata aggiunta proprio nelle scorse ore per non visualizzare più avvisi sulla grafica Xe2. Mesa 24.2.2 include anche correzioni alla codifica VUI per Vulkan Video. Vi sono inoltre anche correzioni del driver NVIDIA Vulkan NVK e una varietà di altre correzioni casuali raccolte nelle ultime due settimane. Per saperne di più è possibile consultare il recente post sulla mailing list condiviso dallo sviluppatore Dylan Baker, che include tutte le modifiche di Mesa 24.2.2. Naturalmente, nelle prossime settimane verranno rilasciati nuovi aggiornamenti relativi allo stack grafico di Linux.