Messaggi di Google: si può scegliere la risoluzione delle foto

Come ha appena rivelato Android Authority, l’applicazione di messaggistica del colosso di Mountain View permetterà presto agli utenti di scegliere la risoluzione delle foto prima di inviarle, un’opzione già nota ai fan di WhatsApp.

Questa nuova funzione è stata individuata nell’ultima versione beta dell’applicazione (messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic). L’interfaccia include ora due nuove icone: “HD” e “HD+”, alle quali si può accedere direttamente dal selettore delle foto.

Messaggi di Google permetterà di scegliere la risoluzione delle foto inviate prima dell’invio

In sostanza, gli utenti avranno la possibilità di decidere, a seconda delle esigenze, se privilegiare la velocità di condivisione o la massima qualità delle immagini da inviare tramite l’app Messaggi di Google.

La modalità HD comprimerà leggermente le immagini per velocizzarne l’invio, mentre la modalità HD+ manterrà la massima qualità originale. Quest’ultima però richiederà più dati da trasmettere e quindi tempi di invio più lunghi. Si tratta di un approccio simile a quello già adottato da WhatsApp, dove è possibile selezionare tra qualità standard e HD per le foto.

L’opzione scelta sarà chiaramente indicata da un’icona e da un segno di spunta nell’angolo in basso a destra dell’immagine, consentendo agli utenti di verificare a colpo d’occhio quale modalità di invio è stata selezionata. Questa funzione dovrebbe essere particolarmente interessante per gli utenti che si preoccupano del consumo di dati o che preferiscono inviare messaggi il più velocemente possibile.

Disponibilità della nuova funzione

La nuova funzionalità che permette di scegliere tra invio in HD e HD+ per le foto tramite Messaggi di Google è senza dubbio ispirata a quanto già offerto da altre app di messaggistica concorrenti. Tuttavia, si tratta di una funzione molto attesa e apprezzata dagli utenti, che arricchisce in modo concreto l’esperienza d’uso.

Al momento questa funzione è disponibile solo nella versione beta, ma dovrebbe presto essere estesa a tutti. Non essendoci però ancora annunci ufficiali da parte di Google, non è possibile stabilire una tempistica precisa per il rilascio definitivo.