Come vedere Messico-Polonia in streaming (Mondiali)

Messico-Polonia chiude la prima giornata del gruppo C nei mondiali di calco in Qatar. Le due nazionali si contenderanno tre punti utili per la qualificazione agli ottavi di finale, nel girone che vede protagoniste anche le avversarie Argentina e Arabia Saudita, già in campo questa mattina. A ospitare l’incontro è lo Stadium 974 (già conosciuto come stadio Ras Abu Aboud) della capitale Doha, un impianto inaugurato lo scorso anno proprio in vista della competizione. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno di gioco alle ore 17:00 di martedì 22 novembre: puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Messico-Polonia 🇲🇽-🇵🇱: guarda la partita in diretta streaming

Tutti i 64 match del tornei sono infatti trasmessi dal servizio pubblico sulla piattaforma RaiPlay. Per l’accesso non serve alcun abbonamento né sottoscrizione premium ed è possibile farlo attraverso qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e ovviamente i televisori dotati di una connessione a Internet. Va ricordato che è possibile seguirli anche in chiaro sui tradizionali canali TV, a risoluzione 4K per coloro in possesso di un modello compatibile.

In passato, nella storia, le due nazionali si sono incontrate otto volte, la prima nel 1973 e l’ultima nel 2017. In archivio anche una sfida ai mondiali, nell’edizione del 1978 disputata in argentina. Il bilancio è in parità assoluta: tre vittorie a testa e due pareggi.

Il match Messico-Polonia può essere seguito in streaming anche dall’estero con telecronaca in italiano. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server nel nostro paese, utile per la visione.

