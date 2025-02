Meta: 100 miliardi di investimenti in VR e AR

Meta ha investito oltre 80 miliardi di dollari nello sviluppo di tecnologie VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata) dal 2014 ad oggi. La cifra supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2025. Come ha dichiarato il CEO Mark Zuckerberg, l’azienda di Menlo Park punta principalmente agli smart glass, visto il successo degli occhiali Ray-Ban.

Costi in aumento per Reality Labs

L’ingresso di Meta (all’epoca si chiamava ancora Facebook) del mercato della realtà virtuale è avvenuto nel 2014 con l’acquisizione di Oculus. Gli investimenti (costi) totali in acquisizioni e sviluppo dei prodotti VR e AR ha superato gli 80 miliardi di dollari. Nell’ultimo report finanziario sono indicate perdite annuali di circa 17,7 miliardi di dollari per la divisione Reality Labs.

L’azienda californiana scrive che aumenterà gli investimenti nel 2025, quindi sono probabili costi aggiuntivi per altri 20 miliardi di dollari portando il totale ad oltre 100 miliardi. I visori VR della serie Quest hanno ottenuto un discreto successo, mentre il visore per la realtà mista Quest Pro è stato un fallimento (la produzione è stata interrotta e il Quest Pro 2 è stato cancellato). Ottimi risultati per gli smart glass Ray-Ban (circa un milioni di unità vendute nel 2024).

Come sottolineato da Mark Zuckerberg, Meta punterà soprattutto su occhiali smart più sofisticati, tra cui un modello con schermo. Il CEO ha usato il termine “AI glass” per indicare l’integrazione dell’assistente Meta AI. L’obiettivo finale è portare sul mercato veri occhiali per la realtà aumentata. In base alle recenti indiscrezioni, ciò avverrà non prima del 2027.