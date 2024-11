Meta aggiorna l'interfaccia di Horizon OS

Meta ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento v71 per i visori Quest. L’azienda di Menlo Park ha incluso alcune funzionalità annunciate durante l’evento Connect di fine settembre e migliorato quelle esistenti. La principale novità si noterà dopo aver installato l’update, ovvero il restyling dell’interfaccia di Horizon OS.

In seguito al lancio del Quest 3S, Meta ha deciso di rinnovare l’estetica del sistema operativo. I temi chiaro e scuro sono stati ottimizzati per migliorare la leggibilità e la nitidezza degli elementi dell’interfaccia. Altri cambiamenti riguardano la visualizzazione dei pannelli, la barra di controllo e i colori.

Meta ha inoltre aggiornato il design e il layout del menu Impostazioni per semplificare la ricerca delle varie opzioni. Con l’update v71 è stato esteso il Travel Mode ai viaggi in treno (finora era disponibile solo sugli aerei). La funzionalità Link è ora attiva per impostazione predefinita e permette di accedere al desktop del PC collegato, evitando l’uso dell’app Quest Remote Desktop. Consente anche il casting in alta qualità da visore a PC.

La nuova app Calendar supporta i calendari di Outlook e Google. Include anche gli eventi di Horizon Worlds e i meeting di Workrooms. Meta ha inoltre semplificato la condivisione dei video con l’app mobile e aggiunto il controllo separato del volume per chiamate e app/media nel mixer.

L’aggiornamento sarà disponibile gradualmente entro i prossimi giorni per Quest 2, 3, 3S e Pro. Le note di rilascio complete sono accessibili sulle pagine di supporto.