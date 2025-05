Meta chiede al giudice di archiviare il caso antitrust

Anche se il processo è ancora in corso, Meta ha chiesto al giudice di archiviare il caso perché la FTC (Federal Trade Commission) non ha dimostrato né il monopolio dell’azienda di Menlo Park, né i danni causati ai consumatori in seguito all’acquisizione di Instagram e WhatsApp. È quindi inutile continuare a spendere i soldi dei contribuenti.

La FTC non ha nessuna prova

Meta ha presentato una “motion for judgment” (PDF) per chiedere al giudice di emettere una decisione finale prima del termine del processo. Secondo l’azienda californiana, sulla base della documentazione e delle testimonianze in tribunale, la FTC non ha fornito nessuna prova per dimostrare il monopolio nel mercato dei social network personali.

La commissione ha considerato solo Snapchat e MeWe come diretti concorrenti. Secondo Meta, la definizione di mercato rilevante è completamente sbagliata, in quanto esistono numerosi rivali di Instagram e WhatsApp, tra cui YouTube, iMessage e soprattutto TikTok, come hanno sottolineato Mark Zuckerberg e Adam Mosseri.

La FTC non ha inoltre dimostrato che l’acquisizione di Instagram e WhatsApp ha danneggiato concorrenti e consumatori. Meta ha investito parecchi miliardi di dollari per migliorare i due servizi, proprio perché esiste la concorrenza. Prima dell’acquisizione, lo sviluppo di WhatsApp era praticamente fermo, quindi la FTC non può affermare che sarebbe diventato un concorrente.

Il giudice dovrebbe quindi chiudere il caso a favore di Meta. Un portavoce ha dichiarato: