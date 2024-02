Meta e LG: il visore di fascia alta nel 2025

Il fatto che Meta e LG avessero avviato una collaborazione per realizzare un visore da succedere dell’attuale Quest Pro non è una novità, le prime indiscrezioni a tal riguardo erano infatti già emerse lo scorso settembre. Nel corso delle ultime ore, però, sono stati fornirti nuovi dettagli a tal riguardo.

Meta e LG: nuovi dettagli sul visore

Un recente report del Korea Economic Daily afferma infatti che questa settimana Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, si recherà in Corea del Sud per incontrare Cho Joo-wan, il CEO di LG. Secondo quanto riferito, l’incontro ha come scopo quello di definire i dettagli dell’alleanza che andrà a mescolare i talenti hardware di LG con l’esperienza di Meta nella realtà mista e nell’intelligenza artificiale, al fine di sviluppare un nuovo visore.

Meta ritiene che LG possa aiutare a creare l’hardware necessario per il visore, rivelandosi molto meglio di quanto proposto sino a questo momento sui dispositivi Quest. LG potrebbe altresì adattare il suo webOS utilizzato sulle smart TV per il nuovo device in questione, il tutto combinato con l’esperienza d Meta nella realizzazione di servizi per la realtà virtuale e mista, unitamente alla sua esperienza nel generare modelli e servizi di intelligenza artificiale.

Il report afferma altresì che il nuovo visore frutto della collaborazione tra Meta e LG apparterà alla fascia alta del mercato e dovrebbe fare il suo debutto all’inizio del 2025, andando probabilmente a battere sul tempo la seconda generazione di Apple Vision Pro che, secondo le voci di corridoio, non vedrà la luce fino alla seconda metà dello stesso anno.