Meta Quest 2 al 33% in meno su Amazon: si avvicina al minimo storico

Oltre a consigliarti Xiaomi Redmi Note 11S a quasi 150€ su Amazon, dal portale di e-commerce più utilizzato al mondo oggi riprenderemo un altro dispositivo molto interessante disponibile a un prezzo mai visto prima, o quasi. Stiamo parlando del visore VR all-in-one Meta Quest 2 da 128 GB, proposto al 33% in meno per raggiungere così quasi il minimo storico. Vuoi esplorare la realtà virtuale? È il momento giusto!

Meta Quest 2 ora è imperdibile su Amazon!

Il visore Meta Quest 2 può apparire obsoleto ora che anche Meta Quest 3 è disponibile con avanzamenti tecnologici evidenti. Tuttavia, la differenza di prezzo è altrettanto evidente e problematica per chi non può permettersi il nuovo acquisto. Di conseguenza, accedere al predecessore è una scelta ottima per vivere esperienze mozzafiato in realtà virtuale con l’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile offerti dal sistema firmato Meta/Oculus.

Con 128 GB di archiviazione è possibile installare dozzine di videogiochi e applicazioni tra oltre 250 progetti disponibili anche in via nativa, senza la necessità di avere un computer da gaming capace di sostenere la VR. Il passthrough in bianco e nero permette di vedere l’ambiente circostante senza togliere il visore, e senza la necessità di utilizzare fili o cavi è ancora più facile trovare una stanza in cui giocare liberamente.

Tutto ciò, come anticipato, è disponibile a un prezzo molto interessante e decisamente più basso rispetto al listino: stiamo parlando di 299,99 euro anziché 449,99 euro. Il precedente minimo storico registrato su Amazon per Meta Quest 2 è di 290,22 euro. La consegna è gratuita, avviene anche in un giorno, e il pagamento può essere effettuato a rate senza interessi con piano Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.