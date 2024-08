Meta Quest 3 low cost senza controller in arrivo a settembre?

Il lancio dell’Apple Vision Pro, nonostante il clamore iniziale, ha suscitato reazioni contrastanti nel settore della realtà estesa (XR). Il prezzo elevato di 3.500 dollari e la limitata disponibilità di contenuti hanno spinto alcuni concorrenti, come Meta, a rivedere le proprie strategie. Secondo indiscrezioni, l’azienda di Mark Zuckerberg avrebbe cancellato i piani per un visore XR di fascia alta ispirato al dispositivo di Apple, su cui stava lavorando dall’anno scorso.

Meta Quest 3S: un’alternativa economica in arrivo

Nonostante le difficoltà nel mantenere il prezzo target di 1.000 dollari per il visore di fascia alta, Meta non si arrende. Mark Gurman di Bloomberg rivela che l’azienda sta preparando una versione più economica del Meta Quest 3, denominata Meta Quest 3S, il cui debutto è previsto per settembre. Con un prezzo stimato tra i 300 e i 400 dollari, questo visore potrebbe rappresentare un’opzione accessibile per gli appassionati di realtà virtuale.

Dubbi sulla strategia di vendita dei controller

Alcune voci suggeriscono che Meta potrebbe raggiungere il prezzo competitivo del Meta Quest 3 (Quest 3S) vendendo i controller separatamente a 100 dollari. Tuttavia, questa scelta renderebbe il prezzo totale del visore simile a quello del Quest 3 standard, mettendo in dubbio l’utilità del presunto Quest 3S. Gli esperti ritengono improbabile che Meta opti per questa strategia di vendita.

L’evento Connect e gli occhiali AR “Orion”

L’annuncio del Quest 3S dovrebbe avvenire durante l’evento Connect di Meta, in programma per il 25 e 26 settembre presso la sede di Menlo Park. Oltre al visore economico, si vocifera che l’azienda potrebbe presentare degli occhiali AR simili ai Google Glass, con il nome in codice “Orion”. Un’immagine condivisa da Zuckerberg all’inizio dell’anno ha alimentato le speculazioni su questo nuovo prodotto, che dovrebbe distinguersi dagli occhiali smart Ray-Ban Meta già sul mercato.