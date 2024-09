Meta Quest 3S su Amazon in preordine al MINIMO e con Batman

Appena annunciato, è già in preordine su Amazon: è Meta Quest 3S, il nuovo visore per la realtà mista (virtuale e aumentata) dedicato al gaming e all’intrattenimento multimediale, con design all-in-one. Acquistandolo ora è possibile approfittare della prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, in caso di sconti applicati dall’e-commerce prima del lancio, la riduzione della spesa sarà automatica al pagamento.

Meta Quest 3S ti regala Batman: Arkham Shadow

L’offerta di lancio include una copia del gioco Batman: Arkham Shadow in cui vivere in prima persona le avventure dell’Uomo Pipistrello. Inoltre, ci sono 3 mesi di abbonamento gratis al servizio Quest+ (sarà possibile cancellare la sottoscrizione prima della scadenza). Per quanto riguarda lo streaming è garantito il supporto a piattaforme come YouTube per trasformare ogni ambiente della propria casa in una sala cinematografica, per guardare i propri contenuti preferiti in grande formato. I due controller Touch Plus sono inclusi. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Il nuovo visore Meta Quest 3S è in preordine su Amazon al prezzo di 329 euro nella versione con 128 GB di memoria interna. Puoi contare sulla consegna gratuita nel giorno dell’uscita, a metà ottobre. Se hai bisogno di più spazio per l’archiviazione, quella da 256 GB è in vendita al prezzo di 439 euro.

Integra il processore Snapdragon XR2 Gen 2 e 8 GB di RAM, display con risoluzione di 1832×1920 pixel (per ogni occhio), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e campo visivo di 96 gradi in orizzontale e di 90 gradi in verticale e batteria da 4.324 mAh. Per un approfondimento in merito alle specifiche tecniche integrate rimandiamo alla scheda completa e all’articolo dedicato su queste pagine.