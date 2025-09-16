Meta svela gli smart glass con display per errore

Durante l’evento Connect 2025 del 17-18 settembre, Meta annuncerà nuovi smart glass. Un dipendente distratto ha pubblicato un video sul canale YouTube dell’azienda di Menlo Park che mostra i Ray-Ban Display e gli Oakley Sphaera. Il video è stato successivamente rimosso, ma su Internet non si cancella nulla.

Meta Ray-Ban Display e Oakley Sphaera

La partnership con EssilorLuxottica ha permesso a Meta di usare il brand Ray-Ban per due generazioni di smart glass. Grazie agli ottimi risultati ottenuti (oltre 2 milioni di unità vendute), l’azienda di Menlo Park è oggi leader indiscussa del mercato. La collaborazione proseguirà con i Meta Ray-Ban Display. Questo è il nome scelto per i nuovi occhiali con schermo integrato, come si può vedere nel video pubblicato per errore su YouTube.

New Meta smartglasses with display leaked via an unlisted video on their own YouTube channel Along with their EMG wristband, and other smartglass models they plan to show off this week at Meta Connect pic.twitter.com/8tTlmaeQ0a — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 15, 2025

Il design è praticamente identico a quello dei Meta Ray-Ban (nel video si nota la fotocamera nell’angolo superiore destro). La novità è rappresentata dal display aggiunto nella parte inferiore della lente destra. Nel video si può vedere il logo di Meta AI che si anima mentre riceve i comandi vocali dall’utente.

Sullo schermo vengono mostrate le indicazioni pedonali su una mappa e la traduzione in tempo reale del testo inquadrato con la fotocamera. Al minuto 0:20 del video si può vedere anche il braccialetto che sfrutta la tecnologia sEMG (surface electromyography) per tradurre i segnali elettrici dei muscoli in segnali digitali. L’utente può scrivere con il dito su una superficie piana e rispondere ai messaggi. Il prezzo dovrebbe essere 800 dollari.

Nello stesso video c’è la seconda novità. Al minuto 0:10 vengono mostrati gli smart glass Oakley Sphaera con fotocamera al centro della montatura (tra le due lenti). Questa posizione è ideale per avviare la registrazione durante le attività sportive, come snowboard e corsa visibili nel video.

Gli altri due occhiali sono i tradizionali Meta Ray-Ban e gli Oakley HSTN. Durante il keynote del 17 settembre potrebbero essere annunciati anche i Ray-Ban di terza generazione.