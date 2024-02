Metti il tuo sito WordPress online in modo rapido con Hostinger

Sai benissimo che per creare un sito, devi essere esperto di web design e di programmazione in generale. Se conosci poco o nulla di questo ambito, allora ti serve un servizio hosting che faccia il lavoro per te. Quale?

Tra le tante soluzioni disponibili, Hostinger è una delle più affidabili e all’avanguardia, in quanto ha integrato l’intelligenza artificiale in WordPress. Adesso, la procedura di creazione di siti web è più facile e accessibile a tutti. Andiamo a conoscerlo nei dettagli.

Hostinger: l’Intelligenza Artificiale per semplificare WordPress

WordPress è il più diffuso e apprezzato da programmatori e amministratori di siti web per la sua flessibilità. Il problema è che spesso richiede alcune competenze tecniche di base.

Con Hostinger, WordPress è diventato ancora più accessibile con l’integrazione dell’IA. In questo modo, creare un sito web è un gioco da ragazzi anche per chi non ha esperienza in web design.

L’IA ti aiuta a configurare inizialmente il sito web, fornendoti contemporaneamente dei suggerimenti personalizzati per migliorare l’aspetto e le funzionalità della piattaforma.

Devi solo selezionare un tema, dare indicazioni all’IA e otterrai un modello personalizzato e pronto all’utilizzo.

Se vuoi che il tuo sito web vada online quasi subito, Hostinger mette a disposizione un site builder che semplifica notevolmente la procedura.

In questo caso, il sito viene creato tramite un sistema drag-and-drop particolarmente intuitivo. Disporrai di tanti template predefiniti, che ti aiuteranno a personalizzare il tuo sito in base alle tue esigenze.

Oltre al servizio di assistenza, Hostinger ti offre materiali didattici e un ambiente web sicuro con protezione DDoS, firewall e certificati SSL gratuiti.

Parliamo adesso di piani d’abbonamento. Con gli sconti attuali fino al 79%, i tre piani Premium, Business e Cloud Startup ti vengono a costare rispettivamente 2,49€/mese, 3,69€/mese e 9,99€/mese. In più, avrai anche 3 mesi di servizio extra gratuiti. Se vuoi abbonarti oggi stesso, clicca sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.