Microsoft 365 Personal e McAfee Total Protection insieme con uno sconto del 74% su Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile dedicata al pacchetto Microsoft 365 Personal e McAfee Total Protection, perfetta per chi cerca una soluzione completa per la produttività e la sicurezza online. Attualmente, il codice digitale che include 15 mesi di abbonamento a Microsoft 365 Personal e 12 mesi di protezione totale con McAfee è disponibile a soli 40,89 euro, rispetto al prezzo originale di 158,95 euro. Questa offerta rappresenta un risparmio significativo per chi desidera migliorare la propria esperienza digitale senza compromettere la sicurezza.

Microsoft 365 Personal e McAfee Total Protection insieme per un risparmio incredibile

Microsoft 365 Personal è una suite completa di strumenti di produttività, ideale per uso personale o familiare. L’abbonamento include l’accesso a tutte le app di Microsoft Office, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, oltre a 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive. Grazie a questo abbonamento, è possibile accedere ai propri documenti e file da qualsiasi dispositivo, sincronizzandoli in tempo reale su PC, tablet e smartphone. Inoltre, Microsoft 365 Personal offre aggiornamenti continui, garantendo sempre l’accesso alle versioni più recenti delle applicazioni.

Accanto a Microsoft 365 Personal, il pacchetto include 12 mesi di McAfee Total Protection, un software di sicurezza completo che protegge fino a 6 dispositivi da virus, malware, ransomware e altre minacce online. McAfee Total Protection offre anche funzionalità avanzate come la protezione della rete Wi-Fi, la gestione delle password e la navigazione sicura. Questo assicura che le tue attività online, siano esse personali o professionali, siano sempre protette.

L’offerta di Amazon è particolarmente interessante non solo per il prezzo scontato, ma anche per la convenienza del formato digitale. Il codice è disponibile immediatamente dopo l’acquisto e può essere attivato facilmente, senza la necessità di attendere la consegna fisica. Con Microsoft 365 Personal e McAfee Total Protection, potete gestire le vostre attività digitali in modo efficiente e sicuro.