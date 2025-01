Microsoft 365 più caro? Risparmia con le offerte Amazon

Sono appena stati annunciati forti rincari per Microsoft 365, ma un modo per evitare gli aumenti di prezzo c’è. Su Amazon sono infatti ancora attive le offerte che permettono di risparmiare sugli abbonamenti Personal e Family con applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, Defender, Outlook e con lo spazio cloud di OneDrive. Così, è possibile evitare la spesa extra che la software house ha imposto.

Microsoft 365: come evitare gli aumenti e risparmiare

Ad esempio, la licenza annuale per l’accesso al piano Personal, che ora Microsoft propone di default a 99 euro, è in sconto a 59 euro con un risparmio del 40%. È ancora più conveniente l’offerta sul pacchetto che include 3 mesi extra gratis e il software McAfee Total Protection per la sicurezza dei dispositivi, allo stesso prezzo di 59 euro. Lo stesso vale per l’alternativa con F-Secure Total, sempre proposto a soli 59 euro.

Per quanto riguarda invece il piano Family, che ora Microsoft propone a 129 euro, la licenza annuale è in offerta su Amazon al prezzo di 97 euro, con un notevole risparmio (-24%). Anche in questo caso, non mancano i bundle: quello con Norton 360 Deluxe è proposto a 99 euro e quello con McAfee Total Protection di nuovo a 99 euro. Entrambi includono 3 mesi extra gratis per l’utilizzo delle applicazioni di 365. Non sappiamo fino a quando rimarranno attive queste promozioni.

Per quale motivo Microsoft ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in modo così consistente? La responsabilità è da ricercare nell’integrazione delle funzionalità AI come quelle relative a Copilot e a Designer. Una novità che ha fatto storcere il naso a molti, ma come abbiamo appena visto è possibile evitare i rincari grazie alle offerte di Amazon.