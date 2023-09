Microsoft brevetta uno zaino basato sull'AI

In un futuro non meglio definito, Microsoft potrebbe lanciare sul mercato uno speciale zaino capace di sfruttare l’intelligenza artificiale, andando a fornire agli utenti che se ne servono assistenza per la navigazione, permettendo di aggiungere eventi al calendario, effettuando il confronto dei prezzi durante lo shopping e molto altro ancora.

Microsoft: intelligenza artificiale a portata di zaino

Lo zaino sarebbe dotato di una fotocamera, un microfono e altri sensori per raccogliere i dati visivi e quelli audio nell’ambiente circostante. I suddetti dati potrebbero venire adoperati per completare i comandi vocali forniti dall’utente.

L’utente potrebbe attivare l’IA dello zaino mediante dei pulsanti appositi sulle cinghie, con tocchi e prese specifici per abilitare questa o quell’altra funzione.

La descrizione di questo dispositivo viene fornita in un brevetto recentemente depositato dal colosso di Redmond presso l’USPTO ed è interessante notare come venga sottolineato il fatto che una soluzione del genere permetterebbe di andare ben oltre l’ambiente domestico a cui la maggior parte degli assistenti digitali attuali è limitata, rivelandosi pertanto non propriamente utili quando sfruttati in movimento.

Il brevetto, inoltre, rafforza gli sforzi più ampi di Microsoft di cercare di integrare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti e servizi, da Microsoft 365 a Bing Chat, mettendo altresì in luce il lato sperimentale dello sviluppo dell’IA.

È però bene precisare che, trattandosi per l’appunto di un brevetto, il prodotto in questione potrebbe pure non giungere mai sul mercato, tutto dipenderà da come Microsoft intenderà effettivamente sfruttare la cosa e, soprattutto, da cosa sarà concretamente in grado di realizzare.