 Microsoft conferma il bug del Task Manager
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Microsoft conferma il bug del Task Manager

Microsoft ha confermato il bug che impedisce la chiusura del Task Manager in Windows 11 25H2 e 24H2 (il relativo processo rimane in esecuzione).
Microsoft conferma il bug del Task Manager
Informatica Sistemi operativi
Microsoft ha confermato il bug che impedisce la chiusura del Task Manager in Windows 11 25H2 e 24H2 (il relativo processo rimane in esecuzione).
Google AI Studio

Microsoft ha confermato l’esistenza del bug che impedisce la chiusura del servizio associato al Task Manager (Gestione attività in italiano). È stato introdotto con l’aggiornamento opzionale del 28 ottobre per Windows 11 25H2 e 24H2. Un fix verrà rilasciato nei prossimi giorni.

Task Manager immortale su Windows 11

L’aggiornamento KB5067036 per Windows 11 25H2 e 24H2 include molte novità, tra cui il menu Start con layout migliorato. Come spesso accade (Microsoft effettua test approfonditi, ma non possono coprire tutte le configurazioni hardware), anche stavolta sono stati segnalati alcuni bug. Quello che interessa il Task Manager è piuttosto “originale”. Quando l’utente clicca sulla X, la finestra si chiude, ma il processo taskmgr.exe rimane in esecuzione.

Ad ogni apertura del Task Manager viene quindi aggiunto il relativo processo, come si può vedere nel seguente screenshot pubblicato da Windows Latest:

Windows 11 - Task Manager bug

Nell’immagine si legge chiaramente che ogni processo occupa meno dell’1% di CPU e 20 MB di memoria in media. Non è un consumo eccessivo di risorse, ma se l’utente non riavvia mai il computer (l’unico modo per chiudere tutti i processi) e apre spesso il Task Manager potrebbero esserci rallentamenti. Microsoft sottolinea infatti che le multiple istanze del processo possono degradare le prestazioni (ad esempio impedire l’avvio delle app).

In attesa del fix, l’azienda di Redmond consiglia di usare due workaround. Il primo è utile solo se ci sono pochi processi in esecuzione. Invece di cliccare sulla X della finestra, l’utente deve cliccare sul pulsante Termina attività nella scheda Processi.

Se ci sono numerosi processi è meglio usare il prompt dei comandi con permessi di amministratore (se possibile). Il comando taskkill.exe /im taskmgr.exe /f termina tutti i processi.

Essendo un aggiornamento opzionale non include le patch di sicurezza, quindi l’utente può evitare la sua installazione. Microsoft rilascerà un fix nei prossimi giorni (probabilmente il 9 novembre con l’aggiornamento obbligatorio).

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 1 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11 25H2: Ask Copilot e condivisione audio

Windows 11 25H2: Ask Copilot e condivisione audio
Il tuo PC è troppo vecchio per Windows 11? Manjaro lo fa rinascere

Il tuo PC è troppo vecchio per Windows 11? Manjaro lo fa rinascere
AMD continua ad aggiornare i driver di Windows 10

AMD continua ad aggiornare i driver di Windows 10
EndeavourOS: Linux semplifica la vita agli ex utenti Windows 10

EndeavourOS: Linux semplifica la vita agli ex utenti Windows 10
Windows 11 25H2: Ask Copilot e condivisione audio

Windows 11 25H2: Ask Copilot e condivisione audio
Il tuo PC è troppo vecchio per Windows 11? Manjaro lo fa rinascere

Il tuo PC è troppo vecchio per Windows 11? Manjaro lo fa rinascere
AMD continua ad aggiornare i driver di Windows 10

AMD continua ad aggiornare i driver di Windows 10
EndeavourOS: Linux semplifica la vita agli ex utenti Windows 10

EndeavourOS: Linux semplifica la vita agli ex utenti Windows 10
Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 nov 2025
Link copiato negli appunti