Microsoft conferma il bug del Task Manager

Microsoft ha confermato l’esistenza del bug che impedisce la chiusura del servizio associato al Task Manager (Gestione attività in italiano). È stato introdotto con l’aggiornamento opzionale del 28 ottobre per Windows 11 25H2 e 24H2. Un fix verrà rilasciato nei prossimi giorni.

Task Manager immortale su Windows 11

L’aggiornamento KB5067036 per Windows 11 25H2 e 24H2 include molte novità, tra cui il menu Start con layout migliorato. Come spesso accade (Microsoft effettua test approfonditi, ma non possono coprire tutte le configurazioni hardware), anche stavolta sono stati segnalati alcuni bug. Quello che interessa il Task Manager è piuttosto “originale”. Quando l’utente clicca sulla X, la finestra si chiude, ma il processo taskmgr.exe rimane in esecuzione.

Ad ogni apertura del Task Manager viene quindi aggiunto il relativo processo, come si può vedere nel seguente screenshot pubblicato da Windows Latest:

Nell’immagine si legge chiaramente che ogni processo occupa meno dell’1% di CPU e 20 MB di memoria in media. Non è un consumo eccessivo di risorse, ma se l’utente non riavvia mai il computer (l’unico modo per chiudere tutti i processi) e apre spesso il Task Manager potrebbero esserci rallentamenti. Microsoft sottolinea infatti che le multiple istanze del processo possono degradare le prestazioni (ad esempio impedire l’avvio delle app).

In attesa del fix, l’azienda di Redmond consiglia di usare due workaround. Il primo è utile solo se ci sono pochi processi in esecuzione. Invece di cliccare sulla X della finestra, l’utente deve cliccare sul pulsante Termina attività nella scheda Processi.

Se ci sono numerosi processi è meglio usare il prompt dei comandi con permessi di amministratore (se possibile). Il comando taskkill.exe /im taskmgr.exe /f termina tutti i processi.

Essendo un aggiornamento opzionale non include le patch di sicurezza, quindi l’utente può evitare la sua installazione. Microsoft rilascerà un fix nei prossimi giorni (probabilmente il 9 novembre con l’aggiornamento obbligatorio).