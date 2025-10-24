 Microsoft Copilot: tutte le novità in arrivo
Microsoft ha annunciato l'arrivo di molte novità per Copilot, tra cui conversazioni di gruppo, memoria a lungo termine, connettori e azioni proattive.
Mico (solo negli Stati Uniti) e Copilot Mode per Edge (disponibile anche in Italia) sono le due novità più importanti annunciate da Microsoft. L’aggiornamento autunnale per Copilot include altre nuove funzionalità che rendono l’assistente più utile e personale.

Tutte le novità di Copilot

Copilot Gruppi, al momento disponibile sono negli Stati Uniti, è la prima novità descritta da Microsoft. Dopo aver avviato una conversazione, l’utente può inviare un link ad un massimo di 32 persone che parteciperanno quindi alla discussione con il chatbot AI. Questa funzionalità è utile ad esempio per organizzare un viaggio con gli amici o collaborare su un progetto di lavoro, come si può vedere nel video seguente:

Imagine consente invece di esplorare e remixare le idee generate dall’AI in uno spazio collaborativo. I partecipanti possono anche esprimere il loro gradimento attraverso i “mi piace”. Si tratta in pratica di un’esperienza simile a quella dei social media.

Altre novità possono essere sfruttate per incrementare la produttività. Microsoft ha aggiunto a Copilot una memoria a lungo termine. L’utente può chiedere all’assistente di ricordare determinate informazioni e riprendere una vecchia conversazione dal punto in cui era stata interrotta. In qualsiasi momento è possibile aggiornare, modificare e cancellare le memorie.

I connettori permettono di collegare altri servizi, tra cui OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail e Google Calendar, in modo da ottenere risposte basate su documenti, email ed eventi (l’utente deve autorizzare l’accesso). Le Proactive Actions (serve l’abbonamento a Microsoft 365) consentono invece di ricevere suggerimenti sui prossimi passi in base alle attività recenti.

Due novità sono specifiche per salute e apprendimento (disponibili solo negli Stati Uniti). Copilot for health fornisce risposte sulla salute e aiuta gli utenti a trovare un medico nelle vicinanze.

Learn Live trasforma Copilot in un tutor che giuda l’utente attraverso i concetti, invece di fornire solo una risposta. Ci sono infine Pages che supporta l’upload fino a 20 file e Copilot Search che combina risposte AI e ricerche tradizionali.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 24 ott 2025

