Microsoft ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità in un mese

Microsoft ha rilasciato ieri sera gli aggiornamenti per tutti i suoi software, tra cui Windows 11. L’azienda di Redmond ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità, superando il precedente record di settembre grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Per aiutare gli amministratori IT sono state raggruppate in “coorti di rischio”, ovvero gruppi di vulnerabilità simili.

Oltre 400 vulnerabilità in più rispetto a settembre

A partire dal mese di giugno, Microsoft utilizza la sua infrastruttura MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness) per la scansione del codice con oltre 100 agenti AI specializzati. Ciò ha velocizzato la ricerca delle vulnerabilità e permesso di scrivere il codice per un numero maggiore di patch. L’incremento esponenziale è avvenuto a luglio con 663 vulnerabilità. Ad agosto sono leggermente diminuite (457) prima di risalire nuovamente a settembre (999).

Il Patch Tuesday di ottobre ha stabilito il nuovo record di 1.413 vulnerabilità, un numero superiore all’intero anno 2020 (1.261). Solo quelle di Windows sono 1.102. Tra gennaio e ottobre sono state corrette oltre 4.000 vulnerabilità. Non è noto se Microsoft ha potenziato il team che deve verificare le patch prima della distribuzione pubblica. Lasciare tutto nelle mani dell’AI rappresenta un rischio eccessivo. L’installazione delle patch potrebbe causare danni economici alle aziende.

Per consentire agli amministratori IT di conoscere le vulnerabilità che meritano maggiore attenzione e quindi per stabilire la priorità di installazione sono ora disponibili le coorti di rischio. Microsoft ha in pratica raggruppato le vulnerabilità in base ai componenti interessati (filesystem, grafica, kernel e altri).

La massima priorità deve essere ovviamente riservata alle vulnerabilità zero-day attivamente sfruttate. Per il mese di ottobre è solo una: CVE-2026-96951. È presente nella Windows Shell e permette di aggirare la protezione Mark of the Web (MOTW) tramite un file infetto (scaricato da un sito o allegato all’email).