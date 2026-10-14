Windows 11 KB5127648: novità per Esplora file e tasto Copilot

È arrivato l’aggiornamento KB5127648 per le versioni 26H2, 25H2 e 24H2 di Windows 11. L’installazione le porta rispettivamente alle build 26300.9711, 26200.9711 e 26200.9711. Come sempre accade in occasione dei Patch Tuesday, si tratta di un update la cui installazione è automatica e obbligatoria, poiché include le patch di sicurezza che intervengono sulle vulnerabilità rilevate.

Le novità di KB5127648 per Windows 11

Per verificare la disponibilità del pacchetto e dare subito il via al download è sufficiente aprire Windows Update ed effettuare un controllo. In alternativa, sul portale Update Catalog ci sono i file .MSU per procedere in modo manuale. Diamo uno sguardo alle novità introdotte nel sistema operativo.

Microsoft è intervenuta nuovamente su Esplora file, riabilitando l’anteprima di file come i documenti PDF nel riquadro dedicato. Si tratta di una funzionalità che la software house aveva bloccato un anno fa circa, per ragioni legate alla sicurezza. Il cambiamento è lo stesso che abbiamo osservato a fine settembre con l’arrivo dell’aggiornamento opzionale KB5124010. Ora, è sufficiente fare clic sul pulsante qui sotto per visualizzare la preview.

Sempre in Esplora file, premendo Home, la componente ora ricorda lo stato in cui era stata interrotta la sessione precedente, ad esempio espandendo o riducendo automaticamente le sezioni Accesso rapido e Preferiti.

Finalmente, è possibile rimappare il tasto Copilot assegnandogli una funzione diversa rispetto a quella predefinita, senza doversi affidare a utility di terze parti. L’opzione si trova in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Tastiera.

All’interno delle Impostazioni, alla voce Accessibilità, poi Effetti visivi, c’è la nuova opzione Apri le app massimizzate che avvia automaticamente le applicazioni a tutto schermo, anziché in una finestra con le stesse dimensioni di quando sono state chiuse l’ultima volta.

A questo si aggiungono i bugfix per i problemi registrati con i dispositivi Bluetooth connessi, l’introduzione degli emoji previsti dalle specifiche Unicode 17.0, il supporto allo scrolling con un dito sui precision touchpad (scorrendo sui bordi) e la possibilità di utilizzare immagini .DIB come sfondo del desktop. Viene poi eliminato il tool per la migrazione PC-to-PC, spingendo così gli utenti verso OneDrive per eseguire l’operazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, Microsoft ha rilasciato patch correttive per oltre 1.400 vulnerabilità individuate nei suoi software (non solo Windows): è un record, raggiunto grazie all’impiego dell’AI nel processo. Ricordiamo infine che, con il Patch Tuesday di ottobre, termina il supporto ufficiale alla versione 24H2 del sistema operativo, a due anni dal lancio. Vale per le edizioni Home e Pro.