Microsoft Designer: nuova funzione AI per creare inviti gratis

Microsoft ha recentemente annunciato l’introduzione di nuove funzioni AI per Microsoft Designer, l’applicazione di progettazione grafica basata su intelligenza artificiale, che permette di realizzare immagini d’impatto per i social, cartoline, ecc. Una delle ultime novità riguarda la possibilità per gli utenti di creare inviti personalizzati.

Come creare inviti gratis con Microsoft designer

In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l’azienda di Redmond ha dichiarato che la creazione di inviti personalizzati con Microsoft Designer AI è un processo semplice e intuitivo. L’utente deve solo fornire le informazioni essenziali riguardanti l’evento, come l’occasione, la data, l’ora e il luogo. Invitations si occuperà di generare un design verticale personalizzato, ottimizzato per la condivisione su dispositivi mobili. I dettagli dell’evento vengono sovrapposti alla grafica generata dall’AI sotto forma di testo modificabile, garantendo un risultato d’impatto e facilmente personalizzabile.

Accesso alla funzione Invitations e modelli pronti all’uso

Per accedere alla nuova funzione Inviti, è sufficiente collegarsi al sito Microsoft Designer utilizzando un account Microsoft gratuito e navigare nella sezione dedicata. Qui è possibile trovare una scheda denominata Esplora idee, che offre una serie di modelli di invito già pronti tra cui scegliere. L’utente può selezionare uno dei modelli proposti e apportare le modifiche necessarie per adattarlo alle proprie esigenze.

Microsoft Designer AI offre anche la possibilità di creare inviti completamente personalizzati utilizzando i prompt (le richieste testuali). L’utente può digitare nella casella Description una descrizione dell’occasione per la quale viene realizzato l’invito, come una festa di compleanno o un anniversario, insieme ai dettagli relativi a data, ora e luogo dell’evento.

Facendo clic sul pulsante Genera, Microsoft Designer creerà una serie di inviti basati sulle informazioni fornite. L’utente può scegliere l’invito che più gli aggrada o modificare la richiesta testuale e generare nuove proposte. Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, è possibile scaricare l’invito facendo clic sul pulsante Download.

Nuove funzionalità per biglietti d’auguri, adesivi e modifiche alle immagini

Oltre alla creazione di inviti personalizzati, Microsoft Designer AI ha recentemente introdotto altre interessanti funzionalità. Gli utenti possono ora realizzare biglietti d’auguri e adesivi, ridisegnare le immagini in modi creativi e creare cornici per foto singole o collage.

Inoltre, ora l’applicazione permette di generare immagini AI sia in formato orizzontale che verticale, offrendo una maggiore flessibilità nella creazione di contenuti grafici.