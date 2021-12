Feed RSS mon amour: anche Edge come Chrome

A quanto pare, il mondo online proprio non può fare a meno dei feed RSS. I giganti del Web hanno più volte provato a rendere obsoleta la tecnologia (c'è chi ancora non ha digerito l'abbondono prematuro di Google Reader), forzando il passaggio ad alternative certamente più evolute dal punto di vista di automatismi e personalizzazione, basate su algoritmi e profilazione, ma mai davvero gradite dai navigatori della grande rete, che sembrano ancora oggi pensarla diversamente. Lo sa bene Microsoft, al lavoro per implementare una nuova funzionalità dedicata all'interno di Edge.

La funzionalità Follow (RSS) in arrivo su Microsoft Edge

Si tratta del pulsante Follow attualmente in fase di test nella versione Canary del browser destinata ai computer Windows, al momento accessibile solo da una fetta di utenti selezionati. Visitando un sito e volendo ricevere update puntuali sugli aggiornamenti che pubblica, è in grado di abilitare la registrazione al suo feed di novità attraverso il tasto che compare nel menu Raccolte, come visibile nello screenshot qui sotto (fonte Reddit).

Come sempre, trattandosi di una funzionalità sperimentale, non è detto venga poi effettivamente resa disponibile per tutti da Microsoft nella versione definitiva di Edge o comunque per forza di cose in questa forma.

Nel mese di maggio, anche Google è tornata almeno parzialmente sui propri passi, introducendo in Chrome una caratteristica del tutto simile, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di chi, come detto, non ha mai del tutto superato l'abbandono dell'apprezzatissimo Reader risalente ormai al lontano 2013.