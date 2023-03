Microsoft lancia fix a un noioso bug del Surface Laptop 4

Oggi il Patch Tuesday di marzo 2023 è arrivato su Windows 10 e anche su Windows 11, portando molteplici soluzioni di sicurezza cruciali al sistema operativo per PC desktop e laptop di casa Microsoft. La società di Redmond ha però dei fix speciali in arrivo per i dispositivi proprietari, in primis il Surface Laptop 4: quest’ultimo aggiornamento non include funzionalità inedite, ma tante migliorie all’esperienza utente complessiva, compresa la correzione a un bug che causava arresti improvvisi del sistema.

Microsoft Surface Laptop 4 riceve un fix particolare

L’azienda statunitense ha introdotto in queste ore un nuovo aggiornamento firmware per Surface Laptop 4 introducendo, nella variante Intel, una soluzione definitiva ufficiale agli arresti anomali del sistema operativo. Questo disguido tecnico è stato segnalato ripetutamente dai consumatori tramite i canali ufficiali Microsoft, ma non ha ricevuto una soluzione fino a oggi.

L’update del firmware include dunque quattro log, tra Surface System Aggregator, UEFI e TCON, ma l’unica novità degna di nota è quella sopra citata. Per il resto, si tratta di un aggiornamento che migliora la stabilità del dispositivo.

Come scaricare l’aggiornamento

Se siete in possesso del Microsoft Surface Laptop 4, l’aggiornamento firmware dovrebbe diventare disponibile nella scheda Windows Update del sistema operativo nel corso dei prossimi giorni. Potrebbero risultare necessari fino a circa sette giorni prima di poter procedere con download e installazione. Oltretutto, è importante notare che il firmware è in distribuzione esclusivamente su dispositivi che operano su Windows 10 ottobre 2020, versione 20H2 o successive, oltre a Windows 11.

Gli aggiornamenti del firmware non possono essere disinstallati o ripristinati a una versione precedente, ed è obbligatorio concludere il processo di installazione con il riavvio del computer portatile.