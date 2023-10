Microsoft Lists (Elenchi) è disponibile per tutti

Ormai più di tre anni fa, più precisamente nel maggio 2020, il gruppo di Redmond ha presentato l’applicazione Microsoft Lists, in italiano Elenchi. Pensata inizialmente solo per l’utenza business e del mondo enterprise, ha poi fatto il suo esordio nel 2022 con una versione di anteprima limitata in ambito consumer. Da oggi è disponibile per tutti.

Da oggi è possibile usare Microsoft Lists (Elenchi)

A cosa serve? Come si può intuire già dal nome, principalmente per creare, gestire e condividere liste ed elenchi, sincronizzandoli tra tutti i device. Ad arricchirla sono template preimpostati da cui partire per, ad esempio, gestione dei problemi, onboarding dei dipendenti, itinerari, asset manager, registri delle assunzioni, idee regalo, monitoraggio spese e ricette.

È possibile metterla subito alla prova su mobile nelle edizioni per Android e iOS oppure su Web effettuando il login all’indirizzo lists.live.com. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un account Microsoft.

Nelle intenzioni di Microsoft, l’app di Lists dovrebbe strizzare l’occhio a chi già di affida a una delle tante alternative in circolazione per pianificare i proprio progetti, personali oppure lavorativi, e poi tenerne traccia. Ricordiamo che, come già specificato, si tratta ancora di una versione di anteprima, nonostante ora sia accessibile da tutti e senza l’obbligo di una sottoscrizione premium.

Microsoft Lists è un’applicazione di Microsoft 365 che ti aiuta a controllare le informazioni e a organizzare il tuo lavoro. Inizia creando e condividendo gli elenchi con i tuoi colleghi di lavoro, i partner, la squadra di calcio o il gruppo di volontari.

A chi desidera saperne di più consigliamo la visione di un filmato riassuntivo (su YouTube) con le principali funzionalità incluse. Non è recente, la pubblicazione risale a un anno fa, ma risulta comunque utile per spiegare la finalità del progetto e l’utilità di questo nuovo strumento proposto dal gruppo di Redmond.