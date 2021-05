Microsoft Office: la Dark Mode è disponibile su Android

Meno affaticamento per gli occhi, meno impatto sulla durata della batteria: è duplice obiettivo centrato dal gruppo di Redmond con l'introduzione della Dark Mode per la versione Android di Microsoft Office. Il rollout è stato annunciato con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale.

La Dark Mode di Office su Android da oggi

Viene così colmata una lacuna presente fin dal debutto dell'app unificata su Play Store, avvenuto oltre un anno fa. L'attivazione dell'interfaccia scura avviene in modo del tutto automatico, in modo coerente con il sistema operativo.

L'avete chiesta, abbiamo ascoltato! La Dark Mode è in distribuzione nell'app di Office per telefoni Android. Si tratta di una funzionalità molto richiesta da parecchi utenti e siamo orgogliosi di renderla disponibile oggi. In tanti preferiscono usare la Dark Mode, in quanto offre un'esperienza visuale più comoda quando si lavora su mobile.

L'applicazione di Office introdotta a febbraio 2019 da Microsoft include Word per la gestione dei documenti di testo, Excel per i fogli elettronici, PowerPoint per le presentazioni e una utility per la creazione dei PDF, tutto questo senza costringere a installare più software. Il download e l'utilizzo sono gratuiti, ma per fruire di ogni funzionalità si rende necessaria la sottoscrizione di un abbonamento alla suite 365.