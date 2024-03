Microsoft ha scelto Pavan Davuluri per Windows e Surface

Pavan Davuluri guiderà le divisioni Windows e Surface di Microsoft, che torneranno a lavorare insieme come prima dell’addio di Panos Panay (passato ad Amazon) annunciato nel settembre scorso. Nell’immagine di apertura è al fianco di Lisa Su, CEO di AMD, sul palco di un evento andato in scena a dicembre.

Pavan Davuluri, numero uno di Microsoft per Windows e Surface

A riportarlo è stata per prima la redazione del sito The Verge, dopo aver visionato una nota interna firmata da Rajesh Jha (Head of Experiences and Devices) in cui si legge che Questo ci permetterà di adottare un approccio olistico alla realizzazione di componenti, sistemi, esperienze e dispositivi che vanno dai client Windows al cloud, in questa era dell’intelligenza artificiale . Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo ancora manca una conferma ufficiale.

Stando a quanto si legge sul suo profilo LinkedIn, Davuluri ha trascorso la propria intera carriera professionale in Microsoft, entrando in azienda nell’ormai lontano 2001. Ha lavorato a stretto contatto con AMD e Qualcomm per la realizzazione dei chip da destinare alla linea Surface.

Negli ultimi mesi, dall’autunno scorso, ha già guidato la divisione impegnata sui dispositivi, mentre quella incaricata di portare avanti il progetto Windows è stata affidata a Mikhail Parakhin. Quest’ultimo sarà incaricato di nuovi ruoli (non specificati), con tutta probabilità esterni all’azienda.

Il rimescolamento in corso ai vertici dell’organigramma di Microsoft ha portato di recente Mustafa Suleyman, cofondatore di Google DeepMind e di Inflection AI, ad assumere il ruolo di CEO del team al lavoro sull’intelligenza artificiale, dunque anche sulle iniziative legate a Copilot, sempre più centrali nella visione del gruppo di Redmond. Chiudiamo con un estratto dalla nota condivisa da Jha.