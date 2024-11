Microsoft posticipa lancio dello store Xbox su Android

In seguito alla sconfitta di Google in tribunale, Microsoft aveva promesso il lancio di un’app per Android che consente l’acquisto e lo streaming dei giochi negli Stati Uniti. La Presidente di Xbox (Sarah Bond) ha comunicato che l’app è pronta, ma è necessario attendere l’esito del processo di appello.

Nessuna app Xbox fino al 2025

In base all’ingiunzione permanente emessa dal giudice James Donato, Google deve consentire la distribuzione di app store di terze parti attraverso il Play Store, senza chiedere il pagamento della commissione del 30% per ogni acquisto. L’azienda di Mountain View doveva implementare le modifiche entro il 1 novembre, ma ha chiesto e ottenuto la sospensione dell’ingiunzione permanente in attesa della fine del processo di appello che inizierà il 3 febbraio 2025.

La Presidente Sarah Bond ha comunicato che il lancio (previsto a novembre) è stato posticipato. Lo store Xbox per Android è pronto, ma Microsoft deve attendere la decisione finale del tribunale. Un portavoce di Google (Dan Jackson) ha dichiarato:

Microsoft è sempre stata in grado di offrire ai propri utenti Android la possibilità di giocare e acquistare giochi Xbox direttamente dalla propria app, ma ha semplicemente scelto di non farlo. L’ordine del tribunale e la fretta di forzarne l’implementazione minacciano la capacità di Google Play di fornire un’esperienza sicura e protetta. Microsoft, come Epic, sta ignorando queste preoccupazioni di sicurezza molto reali. Restiamo concentrati sul supporto di un ecosistema che funzioni per tutti, non solo per due delle più grandi aziende di giochi.

In effetti, Microsoft potrebbe già vendere giochi tramite app Android e Play Store, ma dovrebbe pagare la commissione del 30%. Su questo punto non poteva mancare il commento di Tim Sweeney. Il CEO di Epic Games (azienda “responsabile” della sconfitta di Google) afferma che la dichiarazione di Google è ingannevole.