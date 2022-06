Microsoft rilascia il nuovo sistema operativo Validation OS

In maniera decisamente silenziosa, Microsoft ha da poco annunciato il rilascio una nuova versione di Windows 11 basata su riga di comando, la quale consente agli sviluppatori e ai produttori di PC di testare il corretto funzionamento di driver e applicazioni da un ambiente basato sul kernel del sistema operativo in questione. Si tratta, insomma, di un nuovo sistema operativo e si chiama Microsoft Validation OS.

Microsoft Validation OS: nuovo sistema operativo sul kernel di Windows 11

L’azienda di Redmond presenta il nuovo OS come leggero, veloce e personalizzabile, il quale può essere utilizzato in ambienti produttivi per diagnosticare e risolvere problematiche hardware durante la fase di produzione dei dispositivi basati su Windows.

Non è quindi una soluzione per tutti, ovviamente, e soffre pure di alcune limitazioni, come l’assenza di file di lingua italiani, per cui almeno al momento non è possibile tradurre il sistema operativo in Italiano e usare il layout di tastiera italiano.

Il colosso di Redmond ha comunque fornito le istruzioni necessarie per poter aggiungere PowerShell 5.0, il pacchetto .NET Framework 4.5, il supporto per la connettività, driver e qualunque applicazione Win32.

Microsoft Validation OS si può scaricare dalla pagina Web apposita sia in versione per i sistemi AMD64 (quindi tutte le macchine x86-64) oppure ARM64, sotto forma di file ISO.

La quasi totalità degli utenti può continuare a rivolgersi senza problemi al “classico” Windows 11, la cui licenza può essere acquistata su Amazon, sia in versione Home al costo di 145 euro che in versione Pro al costo di 259 euro e con consegna immediata del product key.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.