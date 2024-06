Microsoft Stream lancia Copilot e nuove funzionalità video

Microsoft Stream, la piattaforma di condivisione video progettata per le aziende, ha recentemente introdotto una serie di nuove funzionalità che promettono di rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni interagiscono con i contenuti video.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda in un annuncio su Tech Community, queste innovazioni includono l’integrazione di Copilot, Microsoft M365 per la visualizzazione dei contenuti e l’analisi dell’interattività, le reazioni video e la possibilità di effettuare lo streaming delle registrazioni video direttamente dal nuovo Outlook per Windows e Web.

Copilot in Microsoft Stream: l’intelligenza artificiale al servizio della produttività

La novità più significativa di questo aggiornamento è senza dubbio l’introduzione di Copilot in Microsoft Stream. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono sfruttare il potere dell‘intelligenza artificiale per riassumere rapidamente i video archiviati in SharePoint, massimizzando così l’efficacia dei contenuti.

Con Copilot, i limiti di interazione con i video sono dettati solo dalla creatività degli utenti. Per accedere a questa innovativa funzione, è necessario acquistare Copilot per Microsoft 365 per la propria azienda.

Come ha spiegato Microsoft: “Aggiungere ai video elementi come sondaggi, quiz o altre forme di raccolta dati è sempre stato difficile. Ora Stream rende l’aggiunta di tali componenti più semplice ed efficace. È possibile utilizzare Microsoft Forms e altri collegamenti in callout direttamente dal video. In questo modo gli spettatori possono cercare e trovare facilmente contenuti aggiuntivi all’interno del player Stream. Potrete vedere quali callout sono stati più efficaci utilizzando le nuove analisi di interattività di Stream. Queste consentono di raccogliere dati non personali sul pubblico, come le risposte ai sondaggi Microsoft Form o il tempo medio di attenzione. Metriche come queste rendono molto più facile capire quali dei vostri video e degli elementi interattivi sono risultati migliori e perché“.

Reazioni video: un feedback più dettagliato e mirato

Le reazioni ai video in Microsoft Stream non si limitano a un semplice feedback complessivo sul contenuto. Grazie alla possibilità di attivare le reazioni come elementi interattivi all’interno del video, gli spettatori possono esprimere il proprio parere in più punti durante la visione.

Questa funzionalità consente ai creatori di contenuti di individuare le parti del video che hanno suscitato maggiore interesse o coinvolgimento, fornendo preziose informazioni per migliorare la qualità dei video futuri. Le reazioni video possono essere attivate o disattivate a discrezione degli utenti, sia a livello individuale che di team.

Registrazione video direttamente da Outlook

Infine, Microsoft ha annunciato l’integrazione delle funzionalità di registrazione video di Stream in Microsoft Outlook sul Web e nella nuova versione di Outlook per Windows. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono registrare un messaggio video, catturare lo schermo o entrambi, direttamente dall’interfaccia di Outlook.

Secondo Microsoft, questa funzione si rivela particolarmente utile per evidenziare demo di prodotti, recensioni aziendali o per migliorare la cultura aziendale, offrendo un modo più immediato e coinvolgente di comunicare all’interno dell’organizzazione.