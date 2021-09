Surface: come seguire l'evento Microsoft del 22 settembre

Tra poche ore conosceremo ogni dettaglio sull'evoluzione della linea Microsoft Surface, grazie all'evento organizzato dal gruppo di Redmond. Andra in scena oggi, mercoledì 22 settembre, quando in Italia saranno le ore 17:00. Vuoi seguirlo? Lo potrai fare attraverso il sito ufficiale oppure mediante il player di Twitter raggiungibile dal post qui sotto.

Tra i nuovi dispositivi attesi figurano il tablet Surface Pro 8 con importanti novità a livello di design e scheda tecnica, un Surface Book riprogettato, il Surface Go 3 che stando ai rumor dovrebbe compiere un significativo passo in avanti in termini di comparto hardware e lo smartphone dual screen Surface Duo 2 con supporto alle reti 5G.

