Surface Duo 2: supporto 5G confermato

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul nuovo dispositivo che Microsoft dovrebbe annunciare domani pomeriggio. Un documento pubblicato sul sito della FCC (Federal Communications Commission) conferma la presenza del modem 5G e altri chip wireless nel Surface Duo 2.

Surface Duo 2: specifiche complete

Nel documento non viene indicato il nome del dispositivo e non ci sono immagini o schemi perché Microsoft ha chiesto di non divulgare tutti i dettagli fino al 1 febbraio 2022. Alcuni indizi, come il codice C3K1995 assegnato all'azienda di Redmond e la versione del firmware, confermano però che si tratta del Surface Duo 2. Nella sezione che descrive la configurazione di test viene specificato inoltre che il dispositivo supporta due configurazioni: schermo aperto e schermo chiuso.

Il Surface Duo 2 è compatibile con gli standard di connettività Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, UWB, LTE e 5G. Nel documento è scritto inoltre che il nuovo modello supporta la tecnologia “Wireless Power Transfer“. Non è chiaro però se il Surface Duo 2 avrà la ricarica wireless oppure se il termine è riferito alla ricarica della stilo Surface Pen (quando fissata magneticamente al dispositivo).

Queste sono le altre possibili specifiche: due schermi da 5,8 pollici con risoluzione totale di 2754×1896 pixel, processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 12, 12 e 16 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, batteria da 4.400 mAh e sistema operativo Android 11.

Il Surface Duo 2 dovrebbe essere annunciato durante l'evento di domani pomeriggio, insieme ai Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Book 4 e Surface Pro X.