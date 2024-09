Microsoft Teams: arriva la traduzione bidirezionale

Sono in arrivo interessanti novità per Microsoft Teams. Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha informato che sta per introdurre una nuova funzione sulla sua piattaforma di comunicazione: il supporto bidirezionale per l’interpretazione linguistica. Come lascia intendere lo stesso nome, consente di semplificare il lavoro degli interpreti professionisti durante le riunioni multilingue.

Microsoft Teams: introdotta la traduzione bidirezionale

Andando più in dettaglio, la funzione consente agli interpreti di cambiare la direzione della traduzione tra due lingue con un clic. In tal modo, un solo interprete potrà gestire la traduzione in entrambe le direzioni tra due lingue, senza doversi rivolgere a un secondo interprete e senza sfruttare altri dispositivi.

Il funzionamento è abbastanza semplice. Quando un interprete si unisce a una riunione su Microsoft Teams, riceve una notifica che evidenzia l’indicatore di traduzione linguistica. La lingua in cui l’interprete sta attualmente traducendo viene evidenziata nell’indicatore. L’interprete può selezionare l’altro pulsante per cambiare la lingua in cui sta traducendo e può passare dall’una all’altra in base alla necessità.

La novità è attualmente in fase di test per i membri del Teams Public Preview o del Microsoft 365 Targeted release, sia su Windows che su macOS, ma per poterla utilizzare con altri non è necessario che tutti siano iscritti come membri preview.

Per chi no lo sapesse o non lo ricordasse, l’interpretazione linguistica dal vivo, che è stata introdotta nel 2022 e che può essere aggiunta a riunioni non crittografate in Microsoft Teams, consente agli interpreti professionisti di tradurre ciò che l’oratore dice nella riunione in un’altra lingua in tempo reale, senza creare interruzioni. È una feature estremamente popolare e consente a milioni di utenti di accedere e comprendere informazioni importanti nella loro lingua madre.