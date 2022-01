Microsoft Teams: musica in alta fedeltà e soppressione dei rumori

L'azienda di Remond prosegue nel suo intento di migliorare il più possibile Microsoft Teams e così dopo l'annuncio della funzione Walkie Talkie per iOS ecco giungere altre due interessanti e utili feature che di certo sapranno fare la gioia di chi si serve con costanza di questo strumento: la trasmissione in alta fedeltà della musica e la soppressione dei rumori.

Microsoft Teams: file audio a 128 kbps a 32 kHz e riduzione dei rumori fino all'81%

Per quanto riguarda la trasmissione della musica in alta fedeltà, si tratta di una funzione che verrà introdotta durante i prossimi mesi e consentirà di riprodurre file audio a 128 kbps a 32 kHz. Microsoft afferma che, sebbene dalle cifre possa sembrare il contrario, la qualità può essere paragonata a quella di una trasmissione avente un bitrate quattro volte superiore, il che consente di ridurre maggiormente l'uso di Internet, che soprattutto nel caso di una connessione dati potrebbe non essere particolarmente stabile e performante. Inoltre, qualora la larghezza di banda non dovesse essere ottimale, il bitrate viene ridotto sino a 48 kbps nonostante la qualità rimanga di buon livello.

La seconda novità, quella relativa alla soppressione dei rumori, sarà invece disponibile immediatamente grazie all'introduzione di un algoritmo ad hoc che sfrutta il machine learning e che è stato abilitato di default. Sviluppato si una rete neurale convoluzionale e avente una precisione pari all'81%, se l'algoritmo non è sicuro che l'input rilevato sia un elemento di fastidio oppure un suono chiede maggiori informazioni all'utente tramite un banner, apprendendo le risposte date in modo tale da poter procedere in autonomia le volte successive.

Da notare che le due funzionalità si interfacciano tra loro, in quanto se l'input di un suono viene individuato dall'algoritmo per la soppressione dei rumori come musica, Microsoft Teams chiede all'utente se è il caso di attivare la modalità ad alta fedeltà oppure no.