Il debutto di novità per Teams prosegue senza sosta. Nei giorni scorsi ha preso il via il rollout di un aggiornamento che introduce una schermata con opzioni inedite per le configurazioni video e audio su cui agire prima di partecipare a una riunione. La distribuzione sembra essere come sempre graduale e potrebbe impiegare ancora un po’ prima di raggiungere tutti.

Ancora novità per Teams: opzioni pre-riunione per video e audio

L’abbiamo trovata nel client di Teams per Windows 10. Come si può vedere qui sotto, nella parte destra è possibile selezionare se disabilitare o meno la componente audio, regolando eventualmente il volume degli altoparlanti integrati nel PC e disattivando il microfono se necessario. Disponibili anche “Audio telefono” e “Audio sala”.

Nella parte sinistra si attiva o disattiva invece la webcam mentre con un click su “Filtri sfondo” si ha modo di scegliere se applicare alle proprie spalle una sfocatura o un background personalizzato.

Non tutti sembrano aver apprezzato la novità: c’è chi la trova confusionaria. Microsoft ha preso nota del feedback e anticipa che più avanti, con un ulteriore aggiornamento, suggerirà automaticamente l’opzione migliore da selezionare in base alla specifica situazione.

Un’altra funzionalità inedita in arrivo su Teams entro le prossime settimane è quella relativa a una nuova opzione per la condivisione delle presentazioni PowerPoint durante le riunioni.