Microsoft WSL 2.3.11 include "centinaia di nuovi moduli kernel"

Microsoft ha recentemente pubblicato una nuova versione del proprio sottosistema Windows per Linux (WSL) come pre-release. Microsoft WSL 2.3.11 ha molte funzionalità rispetto all’attuale versione stabile WSL 2.2.4. Tra le novità vi è il passaggio al kernel Linux 6.6 LTS dalla sua vecchia base Linux 5.15 LTS. Secondo quanto indicato sul changelog ufficiale, WSL 2.3.11 è basato su Linux 6.6.36.3 e, di conseguenza, sono stati aggiunti “centinaia di nuovi moduli del kernel“. Oltre al kernel aggiornato, WSL 2.3.11 ha aggiunto la funzionalità Impostazioni WSL, aggiornato il codice WSLg 1.0.63 (sottosistema Windows per Linux GUI) per il supporto grafico, il driver DXCore Linux alla versione 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release per un migliore supporto DirectX. Inoltre, ha aggiunto il supporto per “wsl –manage –move” e migliorato i messaggi di errore durante la chiamata wsl.exe –exec. Ciò rende più semplice identificare e risolvere eventuali problemi del sistema.

Microsoft WSL 2.3.11: le novità introdotte dalla nuova versione

Tra le altre modifiche, è stato aggiornato il routing di loopback in modalità mirroring per supportare le connessioni tra host Windows e contenitori Linux Docker/Podman. Inoltre, sono stati estesi gli errori da bsdtar a stderr. Il nuovo WSL sposta anche il montaggio del modulo del kernel in una fase precedente del processo di avvio e regolare il comportamento di montaggio del modulo. È stato poi risolto il problema con i file di localizzazione errati per msrdc.exe. L’update disabilita inoltre virtio9p durante il debug di un problema (l’impostazione predefinita è 9p con trasporto vsock). Migliora anche il protocollo socket per individuare tempestivamente gli errori, aggiunge un’istruzione di tracciamento degli errori per tutti i casi in cui l’apertura di wslconfig non riesce. Inoltre, gli utenti possono modificare l’installazione della distribuzione per tentare l’installazione dallo store e tornare al download diretto. Infine, sono state effettuate varie correzioni per VirtioFs.

Tutti dettagli sulle modifiche di Microsoft WSL 2.3.11, per l’avanzamento del supporto del sottosistema Windows per Linux, sono disponibili alla pagina dedicata di GitHub.