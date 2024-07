Il miglior conto corrente aziendale esiste: scegli Tot

Vuoi dare una bella spinta alla tua piccola o media impresa? Allora la prima cosa da fare è porre le giuste fondamenta per una gestione intelligente e avanzata del denaro, inclusi ricavi e spese. Il miglior conto corrente aziendale esiste ed è pronto a rivoluzionare la tua impresa. Scegli subito Tot con tutte le sue funzionalità. Aprendo adesso un conto Tot ottieni subito 3 mesi di piano PLUS gratis.

Si tratta della soluzione più adatta alle tue esigenze. Lo apri velocemente e ottieni subito un IBAN italiano attivo e una carta Visa Business inclusa nel prezzo. A questo aggiungici anche una gestione intelligente e precisa di bonifici SEPA, SDD e pagamenti F24, pagoPA e Ri. Ba. senza commissioni aggiuntive. Fin da subito hai anche tutte le funzioni del piano PLUS in regalo per 3 mesi. Niente male vero?

Attivando Plus a soli 0€, invece di 19€, per 3 mesi hai il piano perfetto per pagare e incassare senza perdere il controllo delle fatture aziendali. Tutto è disponibile e accessibile da un ecosistema pratico e moderno, pensato per chi fa impresa e vuole avere tutto sotto controllo. Con un unico canone mensile hai il tuo conto corrente aziendale completo di tutto.

Conto Corrente Aziendale Tot: il futuro è già presente

Con il Conto Corrente Aziendale Tot porti il futuro nel presente. Scegli subito Tot con tutte le sue funzionalità. I vantaggi sono davvero tanti:

il conto aziendale Tot è gestito in partnership con Banca Sella , la più grande banca privata italiana;

, la più grande banca privata italiana; i tuoi fondi sono garantiti fino a 100.000 euro grazie alla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

i servizi bancari sono forniti da un’ infrastruttura sicura che è in grado di gestire milioni di operazioni ogni giorno;

che è in grado di gestire milioni di operazioni ogni giorno; il conto corrente aziendale ha un IBAN italiano che ti permette di pagare nativamente deleghe F24 o farle pagare dal commercialista.