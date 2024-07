Miglior conto estate 2024: SelfyConto con prodotti Apple in omaggio

Una ventata di freschezza arriva dal miglior conto estate 2024: SelfyConto. Parliamo di un conto online senza costi e con fantastici prodotti Apple in regalo. Spieghiamo perché questo conto offerto da Banca Mediolanum è davvero il migliore, soprattutto per gli studenti universitari (e non solo). Infatti, è gratuito fino ai 30 anni, ma i vantaggi sono anche altri.

Miglior conto estate 2024: SelfyConto e la sua promo Apple

L’attrazione principale di SelfyConto è senza dubbio la promozione legata ai prodotti Apple. L’idea è semplice ma efficace: invitando amici ad aprire il conto, accumuli punti che possono trasformarsi in prodotti come l’Apple Watch SE, un iPad di decima generazione e persino il nuovissimo iPhone 15. Con due amici, il Watch è tuo, con quattro, ecco l’iPad, e con sei, l’iPhone 15. Sul sito ufficiale si trovano tutti i dettagli delle condizioni per partecipare.

Questo conto si rivela perfetto per gli studenti universitari, non solo perché è gratuito fino a 30 anni, ma anche per gli enormi vantaggi che offre. Non ci sono costi per la carta di debito e i prelievi sono senza commissioni. Cosa dire dei bonifici SEPA gratuiti? Dopo la laurea è perfetto anche per chi inizia a lavorare, con la possibilità di richiedere prestiti istantanei e linee di credito personalizzate.

Con SelfyConto è possibile collegare la carta e il conto direttamente agli smartphone, smartwatch o tablet tramite servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Questa integrazione rende i pagamenti rapidi. Poi, l’app di SelfyConto non è solo facile da usare, è anche ricca di funzionalità utili:

pagamenti di bollettini postali, CBILL, F23 ed F24;

domiciliazione delle bollette e degli abbonamenti;

ricariche telefoniche;

deposito contanti;

richiesta di carte di credito e prepagate.

Per chi supera i 30 anni, niente paura: almeno per il primo anno il canone è ancora gratuito. Insomma, SelfyConto si prepara a diventare il miglior conto estate 2024. Interessato? È il momento di aprirlo!