La migliore VPN al prezzo più basso di sempre con l'offerta di Natale

L’offerta di Natale di ExpressVPN è l’occasione giusta per poter attivare una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione, sfruttando uno sconto netto sul costo, con un risparmio del 61% rispetto al prezzo standard.

Grazie a questa promo, infatti, è possibile attivare il piano biennale con 4 mesi gratis, per un totale di 28 mesi, con un costo ridotto fino a 4,99 dollari al mese (la conversione in euro viene fatta al momento del pagamento). La promo include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile qui di sotto.

ExpressVPN: la VPN da scegliere a Natale

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

utilizzo della rete VPN senza alcuna registrazione delle attività dell'utente, per il massimo della privacy

, per il massimo della privacy connessione veloce grazie al protocollo proprietario Lightway

network di server distribuiti in 105 Paesi, in modo da poter aggirare facilmente i blocchi geografici online, ottenendo l'IP di un altro Paese

, in modo da poter aggirare facilmente i blocchi geografici online, ottenendo l’IP di un altro Paese utilizzo su 8 dispositivi in contemporanea

accesso a funzioni aggiuntive come il password manager e il sistema di blocco degli annunci

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN ora costa il 61% in meno. Il servizio ha un costo che si riduce fino a 4,99 dollari al mese, scegliendo il piano di 28 mesi. La spesa complessiva è di circa 139 dollari (pari a circa 130 euro), con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 30 giorni di tempo per poter sfruttare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

In questo modo, è possibile “testare” la VPN, valutandone appieno le caratteristiche e, eventualmente, richiedendo un rimborso di quanto speso. La promo di Natale di ExpressVPN è disponibile di seguito.