L’intelligenza artificiale ha aperto le porte a un mondo di possibilità, rendendo la musica, un campo tradizionalmente complesso accessibile a tutti. Infatti, grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale, oggi è possibile creare musica in pochi secondi, anche per i principianti. Più nello specifico, i generatori AI di musica permettono di creare qualcosa di unico in modo semplice e intuitivo, permettendo a chiunque di dare voce alla propria creatività e dare vita, ad esempio, a una canzone sorprendente. Ma non si tratta solo di musica: questi strumenti stanno rivoluzionando anche il modo in cui si creano testi, immagini e video, creando così in una nuova forma d’arte digitale. Questo cambiamento non è solo interessante, ma è una realtà concreta che sta trasformando il settore musicale e non solo. Ecco allora i 3 migliori generatori AI di musica, scoprendone tutti i vantaggi.

Suno AI: la star della musica AI

Suno AI, noto generatore di musica basato sull’intelligenza artificiale, è apprezzato per la sua interfaccia intuitiva e accessibile a tutti. La sua funzione principale consiste nel generare brani musicali a partire da un semplice prompt di testo. Ciò che distingue Suno AI, così come molti altri strumenti AI, è la facilità d’uso.

Nel concreto, non è necessario possedere competenze musicali specifiche, basta accedere, inserire il testo e l’intelligenza artificiale si occuperà del resto. Questo semplifica notevolmente il processo creativo e offre gli strumenti necessari anche a coloro che non appartengono al settore musicale per dare vita alle proprie idee. Nella pratica, per creare la propria musica, è necessario accedere al sito ufficiale, in quanto al momento, l’app è disponibile solo negli Stati Uniti. Successivamente, sotto la voce “Make a song about anything”, è possibile inserire le proprie direttive, il prompt che guida l’AI su cosa fare e come farlo, e poi procedere con “create song”. Se si possiede già un account in pochi istanti sarà possibile ascoltare la canzone, altrimenti sarà necessario procedere selezionando il tipo di accesso tra quelli disponibili. A questo punto, una volta inserite le proprie credenziali, si avrà piena libertà di creare la propria musica.

Ma Suno AI non si ferma qui, è infatti una vera e propria piattaforma musicale anche per l’ascolto dei brani di altri utenti. Nello specifico, sono presenti diverse categorie: Home, Create, Library, Explore, Search. Per questo, Suno AI rappresenta lo strumento ideale per generare musica e dare libero sfogo alla propria creatività.

AI Mubert: la musica AI per artisti e principianti

Mubert rappresenta un altro esempio di generatore di musica basato sull’intelligenza artificiale, capace di creare flussi musicali infiniti in tempi estremamente rapidi. Questo strumento unisce l’arte dell’AI e i campioni di veri artisti per produrre musica. Tuttavia, le opzioni disponibili sulla piattaforma non si limitano alla generazione di colonne sonore. Mubert si rivela infatti una piattaforma ideale anche per guadagnare, grazie alla sezione che permette di monetizzare contribuendo con campioni e loop. Inoltre, Mubert offre l’opportunità di utilizzare le API per sviluppatori e marchi.

Concentrando l’attenzione sulla generazione di musica, anche in questo caso il processo di creazione è davvero semplice. Nel dettaglio, si tratta semplicemente di digitare qualsiasi frase, stato d’animo o anche un tipo di scena per ottenere una traccia personalizzata. Sicuramente, quello che più colpisce è la collaborazione con musicisti veri, utilizzando i loro campioni per generare musica di alta qualità e varietà. Allo stesso tempo, la piattaforma fornisce una soluzione per i creatori di contenuti che hanno bisogno di musica royalty-free, un dettaglio non sempre scontato quando si parla di contenuti creati dall’AI.

Tuttavia, sono presenti anche delle note negative. L’AI può essere sorprendente, ma anche ripetitiva e scontata. Purtroppo, anche nel caso di Mubert, la musica non ha la sfumatura emotiva e la profondità che i compositori umani possono conferire a un brano. Inoltre, in alcuni casi la musica generate risulta leggermente ripetitiva nel tempo. Tutto questo, sebbene possa risultare abbastanza ovvio e scontato almeno per ora, rappresenta un limite che pone molte restrizioni, rendendo spesso gli strumenti AI utili solo per scopi amatoriali. Nonostante ciò, rimane il fatto che gli strumenti di generazione AI permettono di accedere a un mondo complesso in modo semplice, come quello della musica, e di generare la propria canzone con un clic.

AIVA: il generatore AI di musica anche per il cinema

A differenza di Suno e Mubert, AIVA si distingue per la sua capacità di comporre musica complessa ed emozionante, ideale anche per il settore cinematografico. Questo strumento permette di creare musica in 250 stili diversi, grazie ai suoi algoritmi avanzati che comprendono e applicano la teoria musicale, creando composizioni con una profondità e una struttura che ricordano le opere classiche.

La particolarità di AIVA risiede nella sua capacità di generare musica che abbraccia una vasta gamma di emozioni e di raccontare storie coinvolgenti attraverso le sue melodie, rendendolo un potente strumento per l’espressione musicale di qualsiasi genere. Per questo motivo, AIVA, si contraddistingue proprio per essere un assistente personale per la generazione di musica AI. Infine, per chi cerca più delle semplici funzioni gratuite, sottoscrivendo un abbonamento Pro Plan, è possibile monetizzare con la musica generata. Inoltre, si ottiene il copyright delle composizioni per sempre.