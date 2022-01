Milan-Juve, serata difficile per DAZN

Nuova serata difficile per DAZN dopo che per qualche settimana la situazione era parsa andare in progressivo miglioramento negli streaming del campionato di Serie A. Fin dal prepartita di Milan-Juventus, infatti, hanno iniziato a segnalarsi blocchi ripetuti e in molti casi avviene una fastidiosa e reiterata richiesta di immettere nuovamente la password per poter accedere alle immagini.

I problemi segnalati

Le segnalazioni sono ripetute e per tutto il primo tempo si sono moltiplicate le segnalazioni su Twitter da parte di utenti infastiditi dal problema. Spesso in casi simili non è però facile distinguere i casi in cui il problema è relativo al servizio e altri in cui la disfunzione è legata a eventuali carenze nella connettività. Prossimamente ci saranno però gli strumenti per capirlo e, eventualmente, anche per accedere ai relativi rimborsi.

#DAZN ti avvisa che c'è un problema e ti chiede la password dopo 10 minuti di partita. Bravi davvero !!! #geni #dazndown — Alberto Busto (@Televideo40) January 23, 2022

Secondo quanto stabilito dall'AGCOM, infatti, l'app di DAZN dovrà registrare alcuni importanti parametri relativi agli streaming in corso, così che possa essere fotografata la situazione a garanzia sia dell'azienda che del cliente: qualora i malfunzionamenti dello streaming siano eccessivi, potrebbero scattare rimborsi con maggior facilità rispetto a quanto non accade oggi.

Non so, visto che ho pagato, #DAZN potrebbe anche farmi vedere la partita. — Saidai (@Sai_dai__) January 23, 2022

I problemi registrati durante Milan-Juventus non sembrano tuttavia continuativi, né generali: coinvolgono soltanto alcuni utenti e si estenderebbero anche ad altri streaming in atto negli stessi minuti. In questi casi il consiglio è solitamente quello di effettuare il logout dal servizio ed un successivo login, ma tutto ciò potrebbe apparire addirittura paradossale per quanti già stanno ricevendo messaggi di errore che richiedono la nuova reimmissione della password a distanza di pochi minuti dall'immissione antecedente.