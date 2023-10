Milan-Juventus: luci a San Siro per il big match

Ci siamo: è tutto pronto per Milan-Juventus. La Scala del Calcio accenderà le sue luci per illuminare il big match di questa sera, con fischio d’inizio alle 20:45 e diretta streaming esclusiva su DAZN. 90 minuti più recupero per rinnovare una rivalità storica (sarà la sfida numero 304 tra le due squadre) e per avere un primo verdetto su un campionato che si prospetto molto equilibrato.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Senza più il Napoli a spaccare la stagione come lo scorso anno, rossoneri e bianconeri puntano a giocare un ruolo da protagonista in questa Serie A, ormai giunta alla nona giornata. Dovranno però fare i conti, tra le altre cose, con le ambizioni dell’Inter.

Per i due allenatori, Pioli e Allegri, qualche grattacapo di troppo. Entrambi alle prese con le rispettive infermerie (il tecnico livornese anche con questioni extra-campo che hanno ridotto le possibilità di scelta a centrocampo), dovranno schierare 11 titolari ricorrendo all’inventiva. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto a San Siro.

Milan (4-3-3): Mirante, Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Musah, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic.

È difficile pronosticare se sarà un Milan-Juventus caratterizzato dal bel gioco o da un atteggiamento di chiusura, per il timore di subire le conseguenze di un singolo errore. Di certo, l’esito del big match dirà molto su quelle che saranno gli equilibri da qui in avanti in classifica. Al momento i rossoneri sono in testa a 21 punti e i bianconeri terzi a 17 punti, a pari merito con la Fiorentina. Nel mezzo, i nerazzurri a quota 19 punti.

Fino a domani, lunedì 23 ottobre, è possibile attivare l'abbonamento a DAZN STANDARD al prezzo di soli 19,90 euro al mese, per tre mesi.

