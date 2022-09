Il Milan entra nel mondo NFT

AC Milan qualche giorno fa ha annunciato una nuova partnership che gli permetterà di addentrarsi completamente nel mondo degli NFT. La notizia sta facendo il giro del mondo, nonostante sia una squadra del campionato italiano di Serie A.

Questo a riprova che asset digitali, Token Non Fungibili e Fan Token non conoscono confini e non sono soggetti ad aree geografiche. Una novità che riconferma come questo mondo – criptosfera, NFT, Metaverso, Blockchain e Web3 – sta crescendo in adozione.

Il mondo dello sport sta facendo passi da gigante nel settore degli NFT, in fortissima crescita dal 2021, come riportato in uno studio accurato condotto da NonFungible. Ovviamente anche AC Milan non vuole perdere questo treno in corsa.

Perciò ha stretto un accordo con MonkeyLeague, gioco di calcio su Web3 di qualità AAA, realizzato interamente sulla blockchain di Solana. Sono queste caratteristiche ad averlo reso il nuovo NFT Gaming Partner dell’AC Milan. Ma qual è la particolarità di questo accordo?

La nuova partnership – si legge nel comunicato stampa ufficiale della squadra rossonera – ad ampio raggio, strategica e di design tra MonkeyLeague e AC Milan include la creazione di risorse di gioco NFT esclusive a marchio rossonero, dispositivi indossabili, tornei di gioco speciali, eventi di co-marketing e una serie di altre iniziative entusiasmanti, come i giocatori del club playtest del gioco.

Come parte dell’accordo, MonkeyLeague lavorerà a stretto contatto con i campioni d’Italia per lanciare una nuova collezione di asset di gioco targati AC Milan NFT , inclusi nuovi MonkeyPlayer, skin e stadi.

AC Milan e MonkeyLeague: una partnership a tutto NFT

Il primo frutto della collaborazione tra AC Milan e MonkeyLeague arriverà il 6 ottobre 2022. In questa occasione verrà messo all’asta su MagicEden il più esclusivo lotto realizzato con questa partnership. Gli NFT in vendita andranno ai migliori offerenti. Ovviamente, Oren Langberg – Head of Marketing & Partnership di MonkeyLeague – ha espresso tutto l’entusiasmo:

La collaborazione con campioni come l’AC Milan, un club iconico in assoluto nella storia del calcio, è un’altra testimonianza di ciò che stiamo costruendo e dove siamo diretti come studio di gioco. Rappresenta un passo fondamentale nei nostri piani di collegamento tra i mondi Web2 e Web3.

Non è mancato anche il commento della società rossonera tramite la voce di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer. Si tratta di un traguardo importantissimo che ora vede aprirsi un futuro necessario a tema NFT:

Siamo entusiasti di dare il via a questa partnership con MonkeyLeague, una collaborazione che ci consente di rafforzare il nostro posizionamento nel campo dell’innovazione digitale. Siamo particolarmente orgogliosi di essere la prima squadra di calcio a collaborare con MonkeyLeague, portando questo gioco ai nostri tifosi in tutto il mondo e offrendo loro un nuovo modo innovativo di impegnarsi con la loro squadra del cuore.

