Mini PC 8GB RAM e Windows 11 a 179€ solo su Amazon

Cerchi un Mini PC potente, efficace e longevo? Allora corri su Amazon e acquista l’ottimo NiPoGi AK1 PRO a soli 179 euro, invece di 239 euro. Grazie al Coupon 60 euro ottieni un risparmio megagalattico. Con Windows 11 preinstallato ti basta collegarlo a un comunissimo monitor o alla televisione ed è immediatamente pronto all’utilizzo. La dotazione è davvero formidabile.

Questo Mini Computer ha un processore Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione che fa girare qualsiasi applicazione. Inoltre, con 8GB di RAM e 256GB di ROM puoi davvero fare di tutto. Addirittura è predisposto per un doppio display, anche con tecnologia 4K e HD. Dual WiFi, lo connetti a internet e navighi o fai streaming alla “velocità della luce”. La disponibilità è immediata, ma devi essere veloce.

Mini PC NiPoGi AK1 PRO: la scelta giusta a 179€

Il Mini PC NiPoGi AK1 PRO è la scelta giusta per chi cerca un dispositivo dalle dimensioni ridotte, ma che non rinuncia a prestazioni e qualità. Si tratta della prima scelta per lavoro o studio da casa o in ufficio. Puoi installarlo direttamente dietro al monitor e ottenere così tantissimo spazio sulla tua scrivania. Alto come uno smartphone, è compatto e resistente. Non gli manca nulla:

1 x DC;

2 x USB 3.0;

2 x USB 2.0;

1 x porta RJ45 Gigabit Ethernet;

2 x porte HDMI e 1 x ingresso/uscita audio.

Aggiungilo al carrello applicando il Coupon 60 euro. Lo paghi solo 179 euro se sei un cliente Prime. Perciò, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.