Misure dure contro IPTV e Pezzotto: si arriva al singolo utente

Continua la lunga battaglia contro la pirateria di IPTV e Pezzotto, soprattutto per quanto riguarda i contenuti sportivi di Serie A Enilive, esclusiva della piattaforma DAZN in coesclusiva per un numero ridotto di partite con Sky. Sul tema è tornato Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A che, in un’intervista a Calcio e Finanza, ha annunciato misure ancora più dure.

“Gli ultimi sviluppi della piattaforma Piracy Shield ci confortano poiché consentiranno alle Forze dell’ordine di individuare il singolo utente e, soprattutto, di sanzionarlo per il reato che commette a danno di tutto il sistema“, ha dichiarato De Siervo. Questa sua dichiarazione anticipa quello che probabilmente succederà quando la nuova versione dell’app destinata alla lotta contro la pirateria diventerà operativa.

Ma a che punto è Piracy Shield 2.0? “Le Telco stanno finalmente collaborando al funzionamento della piattaforma Piracy Shield che l’AGCom sta gestendo con equilibrio e fermezza“. Parole decise quelle dell’amministratore della Lega Serie A nei confronti della lotta a IPTV e Pezzotto.

IPTV e Pezzotto: cosa succederà alle VPN

Luigi De Siervo si è anche espresso in merito al ruolo che le VPN hanno nei confronti di IPTV e Pezzotto: “Dopo l’individuazione di centrali non autorizzate di smistamento dei segnali e dei relativi utenti fruitori, il prossimo passaggio sarà il blocco delle VPN usate per consumare illegalmente i contenuti e il tracciamento dei sistemi di pagamento utilizzati da chi commette questo tipo di reati“.

Sarà questo obiettivo che permetterà alle Forze dell’Ordine di individuare il singolo utente per disciplinarlo. Secondo l’amministratore della Lega Serie A, con il blocco delle VPN sarà possibile accedere alle “tracce indelebili che aiuteranno le Forze dell’Ordine a risalire a tutti coloro che vedono partite di calcio, film o serie TV senza sottoscrivere un abbonamento“.

In conclusione, gli addetti ai lavori stanno perfezionando le armi per la lotta contro IPTV e Pezzotto che promuove la pirateria TV streaming live e on demand.