Modulo Zero Vincoli conto ING, cos’è?

ING Direct è una banca digitale molto conosciuta per il suo conto corrente Arancio, ma non tutti sanno del suo Modulo Zero Vincoli.

Di cosa si tratta? In pratica, coloro che aprono un conto corrente accedendo qui, grazie a questo modulo potranno prevelare denaro in modo illimitato e gratuito in Italia e in Europa tramite la carta di debito.

Non solo: avranno a disposizione un modulo di assegni gratuito all’anno ed effettuare bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro anche tramite il servizio clienti della banca.

Modulo Zero Vincoli: il costo del canone

Il canone inerente al Modulo Zero Vincoli viene azzerato nel caso in cui, nel mese solare di riferimento, il correntista accredita lo stipendio o la pensione sul conto corrente Arancio oppure le sue entrate ammontano a 1.000 o più euro.

Se una delle due condizioni viene meno nel mese successivo, il canone mensile di 2 euro sarà dovuto nuovamente.

Questo canone viene addebitato ogni mese partendo dal mese successivo a quello di riferimento.

Se viene attivato nel momento in cui viene aperto il conto corrente, il canone inerente al mese di attivazione e quello del mese successivo saranno gratis.

Il modulo non deve essere per forza attivato durante l’apertura del conto corrente Arancio, ma è possibile farlo anche successivamente.

Nel caso in cui il correntista intende disattivarlo, non è tenuto a pagare costi. La disattivazione avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

L’apertura di un conto corrente Arancio non è conveniente soltanto per questo. Insieme al conto si può optare per il deposito vincolato di una somma di denaro.

Il tasso di rendimento su tale vincolo è molto conveniente: 2,50% lordo sulle somme vincolate fino a 12 mesi.

Inoltre con un conto corrente Arancio si può anche richiedere la carta di credito MasterCard Gold, che è a canone zero il primo anno e negli anni successivi se verranno spesi 500 euro al mese utilizzando la carta.

