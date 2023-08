Mondiali di Ritmica 2023: calendario e soluzioni streaming

Il mese di agosto si tinge di magia con i Campionati Mondiali di Ritmica 2023. A Valencia, dal 23 al 27 agosto 2023, si sfidano gli atleti in gara per uno spettacolo che merita di essere gustato dall’inizio alla fine. Sarà la Feria Valencia a fare da palcoscenico ospitando i Campionati Mondiali 2023 di questa disciplina della ginnastica. A trasmettere in diretta tutte le gare sarà la Rai.

Per vedere la programmazione completa in live streaming devi affidarti a Rai Play, il cui palinsesto – così come quello in chiaro – non è ancora stato pubblicato. Assicurati la visione anche se ti trovi all’estero con NordVPN, in offerta speciale a un super sconto! I suoi server garantiscono un accesso ai contenuti del web senza limiti né censure. Questo perché sono costantemente aggiornati.

Attiva ora il tuo abbonamento e installa l’app ufficiale di NordVPN sul dispositivo dal quale guarderai i Mondiali di Ritmica 2023, sono inclusi anche gli smart TV. Successivamente, una volta attivata la VPN, seleziona un server italiano. In questo modo hai libero accesso a Rai Play anche se ti trovi fuori dal tuo Paese. Cambiando posizione virtuale puoi figurare in un’area geografica pur senza esserci fisicamente.

Mondiali di Ritmica 2023: il calendario completo con date e orari

Pronto per gustarti i Mondiali di Ritmica 2023? Se vuoi assicurarti uno streaming senza buffering affidati sempre a NordVPN. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per una connessione sempre al top, indipendentemente da traffico dati o limitazioni del tuo operatore telefonico. Vediamo ora il calendario completo di questo evento:

Mercoledì 23 agosto

Qualifica Individualiste Cerchio e Palla:

9:30 Qualifica Individualiste Gruppo A;

12:00 Qualifica Individualiste Gruppo B;

15:00 Qualifica Individualiste Gruppo C;

17:30 Qualifica Individualiste Gruppo D.

Finali Individuali:

21:00 Finale Individualiste Cerchio;

21:50 Finale Individualiste Palla.

Qualifica Individualiste Clavette e Nastro:

9:30 Qualifica Individualiste Gruppo B;

12:00 Qualifica Individualiste Gruppo A;

15:00 Qualifica Individualiste Gruppo D;

17:30 Qualifica Individualiste Gruppo C;

Finali Individuali:

21:00 Finale Individualiste Clavette;

21:50 Finale Individualiste Nastro.

All-Around Squadre:

16:00 Gara Squadre Gruppo A;

18:00 Gara Squadre Gruppo B.

All-Around Individuale:

15:00 Gara Individualiste Gruppo B;

17:50 Gara Individualiste Gruppo A.

Finali Squadre:

16:00 Finale 5 Cerchi;

17:00 Finale Nastri;

17:00 Finale Palle.

