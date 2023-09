Mondiali di Rugby in streaming dall'estero? Ecco come fare

Venerdì 8 settembre 2023 inizieranno i Mondiali di Rugby 2023. Questo torneo attesissimo da tutti gli appassionati debutta con un incontro pazzesco: Francia-Nuova Zelanda. Puoi seguire questa e tutte le altre partite in diretta streaming con NOW TV. Su Rai Play, invece, potrai assistere alle partite dell’Italia e a quelle più importanti. Se però ti trovi all’estero devi assicurarti una soluzione efficace per superare i blocchi regionali imposti da queste piattaforme.

Mondiali di Rugby 2023: data e ora delle partite

Vediamo ora la programmazione completa della Rugby World Cup 2023 che inizierà venerdì 8 settembre 2023:

Venerdì 8 settembre

Francia–Nuova Zelanda 21.00

Sabato 9 settembre

Italia-Namibia 13.00

Irlanda-Romania 15.30

Australia-Georgia 18.00

Inghilterra-Argentina 21.00

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile 13.00

Sudafrica-Scozia 17.45

Galles-Fiji 21.00

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay 21.00

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia 21.00

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile 15.00

Galles-Portogallo 17.45

Irlanda-Tonga 21.00

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania 15.00

Australia-Fiji 17.45

Inghilterra-Giappone 21.00

Mercoledì 20 settembre

Italia-Uruguay 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia 21.00

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa 17.45

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo 14.00

Inghilterra-Cile 17.45

Sudafrica-Irlanda 21.00

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga 17.45

Galles-Australia 21.00

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia 17.45

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa 21.00

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile 15.00

Fiji-Georgia 17.45

Scozia-Romania 21.00

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo 17.45

Sudafrica-Tonga 21.00

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia 21.00

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia 15.00

Inghilterra-Samoa 17.45

Irlanda-Scozia 21.00

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina 13.00

Tonga-Romania 17.45

Fiji-Portogallo 21.00

Sabato 14 ottobre Quarti di finale

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D 17.00

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A 21.00

Domenica 15 ottobre Quarti di finale

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C 17.00

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B 21.00

Venerdì 20 ottobre Semifinale

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 21.00

Semifinale sabato 21 ottobre:

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4 21.00

Venerdì 27 ottobre Finale terzo/quarto posto

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2 21.00

Sabato 28 ottobre Finalissima

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 21.00

