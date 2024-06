Monitor Gaming Samsung Odyssey G3 in OFFERTA a soli 129€

Vivi un’esperienza mozzafiato con i tuoi videogiochi preferiti grazie al fantastico Monitor Gaming Samsung Odyssey G3. Oggi non devi più spendere una fortuna per averlo. Grazie ad Amazon adesso lo metti in carrello a soli 129,90€! Una vera e propria occasione imperdibile.

Ancora più vantaggiosa se sei cliente Prime. Infatti, oltre alla consegna gratuita inclusa hai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero direttamente con Amazon. Sfrutta l’occasione per averlo a partire da 25,98€ al mese senza interessi, in 5 mesi.

Monitor Gaming Samsung Odyssey G3: entra nel vivo dell’azione

Diventa protagonista vero delle tue avventure grazie al Monitor Gaming Samsung Odyssey G3! Questo gioiellino della tecnologia è così immersivo che ti sembrerà di stare al centro dell’azione. Con 144Hz di refresh rate tutto è ancora più fluido e rapido. Acquistalo ora a soli 129,90€!

Con i suoi 24 pollici, è perfetto per qualsiasi scrivania assicurando ampio spazio di visione in un monitor comunque compatto. Il suo design di carattere è perfetto per tutti gli appassionati di gaming. La risoluzione massima da 1920 x 1080 Full HD è perfetta per un’esperienza incredibile.

Connettività al top grazie a 1 porta HDMI, 1 Display Port e 1 ingresso audio. Completamente versatile, puoi sfruttarlo sia in orizzontale che in verticale. Le cornici sottilissime ai tre lati permettono di unire più schermi per un gioco ancora più coinvolgente. Ora lo metti in carrello a soli 129,90€ su Amazon.