Monopolio Shopping: Google deve risarcire PriceRunner (Klarna)

Il Patent and Market Court di Stoccolma ha stabilito che Google deve pagare un risarcimento danni di circa 2 miliardi di dollari a PriceRunner (gruppo Klarna). La decisione del tribunale è correlata alla sanzione inflitta dalla Commissione europea per abuso di posizione dominante nel settore della comparazione dei prezzi con Google Shopping. L’azienda di Mountain View potrebbe presentare ricorso.

Risarcimenti in serie per Google

Al termine di una lunga indagine avviata a fine novembre 2010, la Commissione europea ha inflitto una sanzione di 2,42 miliardi di euro a Google perché ha abusato della sua posizione dominante per penalizzare i servizi concorrenti di comparazione dei prezzi. Sia il Tribunale che la Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno confermato l’abuso e la multa. Sono quindi ripresi i procedimenti legali avviati in diversi paesi (sospesi in attesa della sentenza definitiva).

PriceRunner (gruppo Klarna) aveva chiesto un risarcimento danni di circa 80 miliardi di corone svedesi (oltre 7,2 miliardi di euro o 8,3 miliardi di dollari). Il tribunale che si occupa di queste cause (Patent and Market Court di Stoccolta) ha stabilito un risarcimento inferiore, equivalente a circa 2 miliardi di dollari, ma è comunque un record per la Svezia.

Klarna ha dichiarato che il risarcimento compensa le perdite di fatturato causate dal trattamento preferenziale riservato da Google al proprio servizio di comparazione prezzi rispetto ai servizi concorrenti. Tale condotta comporta inoltre un aumento dei costi per i consumatori.

Google potrebbe ovviamente presentare ricorso. Un portavoce ha comunicato che verranno valutate tutte le opzioni legali, sottolineando che le modifiche implementate nel 2017 hanno generato profitti per centinaia di servizi di comparazione dei prezzi in Europa.

Come evidenziato circa un anno fa da Bloomberg, le richieste di risarcimento potrebbero superare i 12 miliardi di euro. Moltiply Group (Trovaprezzi) ha chiesto quasi 3 miliardi di euro, mentre un tribunale tedesco ha stabilito un risarcimento di 465 milioni di euro per Idealo.

Google Shopping è considerato un Core Platform Service in base al Digital Markets Act. L’azienda di Mountain potrebbe ricevere una sanzione per la violazione della legge.